السعودية | خادم الحرمين وولي العهد يهنئ رئيس وزراء لاتفيا بمناسبة تشكيل الحكومة في بلاده

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:08 مساءً, 13 فبراير 2019 م
المناطق - واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة السيد كريسيانيس كارينس رئيس وزراء جمهورية لاتفيا، بمناسبة تشكيل الحكومة في جمهورية لاتفيا برئاسته.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب جمهورية لاتفيا الصديق.
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لدولة السيد كريسيانيس كارينس رئيس وزراء جمهورية لاتفيا بمناسبة تشكيل الحكومة في جمهورية لاتفيا برئاسته.
وأعرب سمو ولي العهد عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب جمهورية لاتفيا الصديق.
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