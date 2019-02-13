شكرا لقرائتكم العساف يبحث العلاقات والموضوعات المشتركة مع وزير خارجية المالديف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

استقبل وزير الخارجية، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في ديوان الوزارة بالرياض، أمس الأربعاء، وزير خارجية جمهورية المالديف عبدالله شاهد، والوفد المرافق له.

ولدى وصول الوزير الضيف، صافح كبار مسؤولي الوزارة، ثم دوّن كلمته في سجل الزوار.

وبدأ اللقاء الثنائي الذي تناول العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال واللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين، كما حضرها الوفد المرافق لوزير خارجية جمهورية المالديف.

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