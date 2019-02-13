- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم بدء الرصد الآلي لمخالفتي الجوال وحزام الأمان في 3 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن أمن الطرق، أنه سيتم البدء بالرصد الآلي لمخالفتي استخدام الجوال باليد وعدم ربط حزام الأمان اعتبارًا من يوم الأحد القادم، على الطرق الخارجية في مناطق القصيم وعسير وجازان.
وقال أمن الطرق، في تغريدة عبر حسابه في تويتر اليوم: “استكمالًا لما سبق الإعلان عنه بشأن البدء بالرصد الآلي لمخالفتي استخدام الجوال باليد وعدم ربط حزام الأمان، سيتم البدء- بمشيئة الله- بالرصد الآلي للمخالفتين على الطرق الخارجية في مناطق (القصيم وعسير وجازان)”.
وأكد أمن الطرق أن ذلك يأتي من أجل رفع مستوى السلامة المرورية.
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء الرصد الآلي لمخالفتي الجوال وحزام الأمان في 3 مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.