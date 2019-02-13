شكرا لقرائتكم بدء الرصد الآلي لمخالفتي الجوال وحزام الأمان في 3 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن أمن الطرق، أنه سيتم البدء بالرصد الآلي لمخالفتي استخدام الجوال باليد وعدم ربط حزام الأمان اعتبارًا من يوم الأحد القادم، على الطرق الخارجية في مناطق القصيم وعسير وجازان.

وقال أمن الطرق، في تغريدة عبر حسابه في تويتر اليوم: “استكمالًا لما سبق الإعلان عنه بشأن البدء بالرصد الآلي لمخالفتي استخدام الجوال باليد وعدم ربط حزام الأمان، سيتم البدء- بمشيئة الله- بالرصد الآلي للمخالفتين على الطرق الخارجية في مناطق (القصيم وعسير وجازان)”.

وأكد أمن الطرق أن ذلك يأتي من أجل رفع مستوى السلامة المرورية.

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