شكرا لقرائتكم منشآت تطلق تحدي فكرتك في معرض إنترنت الأشياء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، بالتعاون مع شركة تطوير التعليم “تطوير”، مبادرة جديدة حملت عنوان “تحدي فكرتك” للتعليم، يتم الدخول إليها عبر منصة فكرة، وقد فتحت المجال للجميع لتقديم الحلول لأبرز التحديات التعليمية.

جاء ذلك على هامش مشاركة “منشآت” في المعرض والمؤتمر السعودي الدولي لـ(إنترنت الأشياء) في نسخته الثانية، والذي افتتحت فعاليته اليوم بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويستمر لمدة ثلاثة أيام مقبلة، وبإشراف مباشر من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، تحت شعار مفهوم جديد للاتصالات.

ويأتي تدشين المسابقة، بحسب ما ذكره نائب المحافظ لدعم المنشآت سامي بن عمر الحصين، خلال كلمته التي ألقاها بحفل افتتاح المؤتمر، نظرًا للحاجة الماسة للمساهمة في تقديم حلول ابتكارية لتحديات ومعوقات التعليم بشكل أفضل وفعالية أكبر وتكلفة أقل.

ووفقًا للمبادرة سيتأهل 100 مشارك إلى “هاكثون” لتطوير أفكارهم، ثم يتم اختيار أفضل 25 فريقًا لدخول معسكر تدريبي لتجربة أفكارهم وعرضها على لجنة التحكيم، حتى يتم اختيار أربعة فائزين لكل مسار، وعرضها على لجنة التحكيم للمشاركة مسرعة بأعمال مختصة في النظم التعليمية، والفوز بإحدى الجوائز التي يقارب مجموعها المليون ريال.

يذكر أن المعرض السعودي لإنترنت الأشياء يعد بوابة تنفتح على الكثير من الفرص غير المسبوقة في قطاع التكنولوجيا الذي يشهد نموًّا متسارعًا في المملكة.

وسيطرح الحدث في نسخة العام 2019 مفاهيم جديدة ومبتكرة، ليتيح من خلاله فرصًا لرواد مشاريع تكنولوجيا المعلومات ورجال الأعمال لإقامة علاقات الشراكة مع الشركات الدولية.

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