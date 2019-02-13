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شكرا لقرائتكم ارتفاع حصيلة تفجير حافلة الحرس الثوري الإيراني لـ 41 قتيلًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية، مساء اليوم الأربعاء، عن سقوط 41 قتيلًا و20 جريحًا على الأقل، في هجوم انتحاري استهدف الحرس الثوري الإيراني.
وأعلنت جماعة “جيش العدل”، تبنيها للهجوم الانتحاري الذي أودى بحياة العشرات من الحرس الثوري الإيراني.
وقع الهجوم على الطريق الرابط بين خاش وزاهدان في بلوشيستان جنوبي شرق إيران.
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