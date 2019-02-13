الان تتابع شاهد.. تصدعات في الجسر المؤدي لمطار الملك فهد بالدمام.. والنقل تبدأ في الإصلاحات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الدمام- خالد المرشود

ردت وزارة النقل على مقاطع فيديو تداولها رواد على شبكات التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية تظهر أحد جسور ضاحية الدمام وقد تعرض لبعض التصدعات ما يشكل خطرا على مستخدميه.

وقال مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية م. أحمد الغامدي، إنه وبخصوص مقطع الفيديو المتداول عن جسر تقاطع طريق أبو حدرية مع طريق الملك فهد (المطار) بالدمام، فإن هذا الجسر ضمن عدد من الجسور التي تم اعتماد المبالغ المالية لإصلاحها والبالغ عددها (22) جسرا وبتكلفة إجمالية تجاوزت (38) مليون ريال، مشيرا أنه تم الانتهاء من إصلاح جسري الجعيمة كمرحلة أولى.

وأضاف الغامدي، أنه تم الانتهاء من فحص جميع جسور المنطقة الشرقية البالغ عددها (332) جسرا من قبل استشاري متخصص تعاقدت معه الوزارة، موضحا أن المرحلة الثانية من أعمال الإصلاح ستشمل عدد 5 جسور بتقاطع طريق أبوحدرية مع طريق الملك فهد (المطار) و عدد 5 جسور تقاطع طريق الملك سعود مع طريق الجبيل ثم إصلاح عدد 2 جسر تقاطع صفوى المطار وعدد جسري صفوى وجسري رأس الغار بطريق الجبيل وجسري تقاطع طريق ابوحدرية الخفجي مع طريق ابوحدرية حفر الباطن، كما يجري العمل حاليا بإصلاح جسري الأنابيب على طريق أبوحدرية.

وأفاد الغامدي، بأن الأضرار الظاهرة في الفيديو عبارة عن سقوط لبعض أجزاء من الغطاء الخرساني لجانب بلاطة الجسر وهي أضرار لا تؤثر على سلامة الجسر من الناحية الانشائية.

و أكد الغامدي إزالة جميع أجزاء الغطاء الخرساني المنفصلة عن جسم الجسر (الشظايا) لمنع سقوطها علي المركبات قبل اسبوعين لحين البدء في الإصلاحات الدائمة المقررة للجسر في هذا الموقع بعد أن تم اعتماد طريقة الإصلاح لها، مشيرا إلى أن طريقة الإصلاح تشمل رفع بلاطة الجسر وإصلاح مناطق الفواصل الداخلية وتغيير مساند التحميل مع إصلاح الخرسانات المتضررة و معالجة حديد التسليح بها أو استبداله ومن المقرر ان يبدا اصلاح هذا الموقع خلال أسبوعين بعد اخذ التصاريح.