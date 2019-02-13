شكرا لقرائتكم خبر عن ‏تصدعات في الجسر المؤدي لمطار الملك فهد بالدمام.. و«النقل»: غير مؤثرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد البلاهدي (الدمام) @khaldalblahdi

تداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي اليومين الماضيين، مقاطع مصورة لأحد جسور ضاحية الدمام والذي تعرض لبعض التصدعات، مما يشكل خطراً على مستخدميه.

وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد الغامدي، أنه وبخصوص مقطع الفيديو المتداول عن جسر تقاطع طريق أبو حدرية مع طريق الملك فهد (المطار) في الدمام، فإن الجسر ضمن عدد من الجسور التي تم اعتماد المبالغ المالية لإصلاحها والبالغ عددها 22 جسراً، بتكلفة إجمالية تجاوزت 38 مليون ريال، مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من إصلاح جسري الجعيمة كمرحلة أولى.

وأضاف الغامدي: «تم الإنتهاء من فحص جميع جسور المنطقة الشرقية البالغ عددها 332 جسراً من قِبل استشاري متخصص تعاقدت معه الوزارة، وستشمل المرحلة الثانية من أعمال الإصلاح 5 جسور في تقاطع طريق أبوحدرية مع طريق الملك فهد (المطار)، و5 جسور في تقاطع طريق الملك سعود مع طريق الجبيل، ثم إصلاح جسرين في تقاطع صفوى المطار، وجسري صفوى وجسري رأس الغار في طريق الجبيل، وجسري تقاطع طريق أبوحدرية الخفجي مع طريق أبوحدرية حفر الباطن، كما يجري العمل حالياً على إصلاح جسري الأنابيب على طريق أبوحدرية».

وأفاد الغامدي، بأن الأضرار الظاهرة في الفيديو عبارة عن سقوط لبعض أجزاء من الغطاء الخرساني لجانب بلاطة الجسر، وهي أضرار لا تؤثر على سلامة الجسر من الناحية الإنشائية.

وأكد الغامدي أنه تم إزالة جميع أجزاء الغطاء الخرساني المنفصلة عن جسم الجسر «الشظايا» لمنع سقوطها علي المركبات قبل أسبوعين، لحين البدء في الإصلاحات الدائمة المقررة للجسر في هذا الموقع، بعد أن تم اعتماد طريقة الإصلاح لها.

وأشار إلى أن طريقة الإصلاح تشمل رفع بلاطة الجسر وإصلاح مناطق الفواصل الداخلية، وتغيير مساند التحميل، مع إصلاح الخرسانات المتضررة ومعالجة حديد التسليح بها أو استبدالها، حيث من المقرر أن يبدأ إصلاح الموقع خلال أسبوعين بعد أخذ التصاريح.