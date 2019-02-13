شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الطائف تعلن عن وظائف إدارية وفنية شاغرة للرجال والنساء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الطائف)

أعلنت جامعة الطائف اليوم عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة في مقرها الرئيس في الطائف، وفي كلياتها الجامعية في رنية والخرمة وتربة، وترغب في شغلها بالمواطنين السعوديين المؤهلين " غير الموظفين " عن طريق المسابقة.

وتشمل الوظائف المتاحة وظيفة مساعد إداري للنساء ووظيفة سكرتير بالمرتبة السادسة للرجال، وكلاهما على المرتبة السادسة في المقر الرئيس للجامعة بالطائف، ووظائف فني مختبر على المرتبة الخامسة للرجال والنساء في الكليات الجامعية بتربة والخرمة ورنية.

كما تشمل وظائف مساعد إداري بالمرتبة الرابعة للرجال في المقر الرئيس للجامعة بالطائف والكليتين الجامعيتين بتربة والخرمة، ووظيفة سكرتير بالمرتبة الرابعة للرجال في الكلية الجامعية برنية، وأخيرًا وظائف مراقبي أمن وسلامة للرجال والنساء في الكليات الجامعية بتربة والخرمة ورنية.

وأوضحت جامعة الطائف أنه يمكن الاطلاع على الشروط والتقديم على الوظائف الشاغرة، وإرفاق المستندات من طريق موقعها الإلكتروني (www.tu.edu.sa)، ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق 12 جمادى الآخرة الحالي وحتى الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس الموافق 23 من الشهر نفسه.

وعن المستندات المطلوب إرفاقها، بينت الجامعة أن تلك المستندات تشمل صورة من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة، وصورة واضحة من الهوية الوطنية، وصورة من الخبرات العملية المطلوبة للوظيفة، ويشترط للخبرات غير الحكومية إرفاق بيان يثبتها من التأمينات الاجتماعية، وخطاب من جهة العمل موضحًا به مسمى الوظيفة ومحددًا به بداية الخبرة ونهايتها باليوم والشهر والسنة.

ونبهت جامعة الطائف إلى ضرورة أن يحرص المتقدم أو المتقدمة على طباعة نموذج التقديم على الوظيفة والاحتفاظ به، ومتابعة موقع الجامعة لمعرفة نتائج القبول المبدئي، وكذلك على رفع كامل المستندات المطلوبة من خلال رابط التقديم، ليتم النظر في الطلب، مبينة من أنها ستضطر آسفة لاستبعاد أي طلب لا يتضمن المستندات المطلوبة، وكذلك أي طلب يتضمن معلومات غير صحيحة.