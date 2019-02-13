شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مبيدات وبذور زراعية محظورة ومنتهية الصلاحية في القريات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات) نفَّذ مكتب وزارة البيئة في القريات ممثل بإدارة الزراعة، جولة تفتيشية مُفاجئة على محلات بيع المبيدات والأسمدة الزراعية، بهدف التأكد من سلامة المنتجات الزراعية وخلوها مما يضر المستهلكين. نفَّذ مكتب وزارة البيئة في القريات ممثل بإدارة الزراعة، جولة تفتيشية مُفاجئة على محلات بيع المبيدات والأسمدة الزراعية، بهدف التأكد من سلامة المنتجات الزراعية وخلوها مما يضر المستهلكين. ورصدت الجولة عدة مخالفات، تضمنت عدم وجود رخصة زراعية لبيع وتداول البذور والأسمدة والمبيدات الزراعية، ووجود مبيدات وبذور زراعية منتهية الصلاحية، ومبيدات محظور بيعها. وتم إعداد محضر ضبط للرفع به إلى الوزارة لإصدار العقوبات بحق المخالفين.



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