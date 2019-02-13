شكرا لقرائتكم خبر عن قائد المنطقة الشمالية الغربية يدشن المعرض المتنقل الثالث لوزارة الدفاع بالمنطقة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك)

دشن قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن ظافر بن علي الشهري اليوم (الأربعاء)، المعرض المتنقل الثالث لوزارة الدفاع بالمنطقة الشمالية الغربية، بحضور قادة القطاعات العسكرية والأمنية بمنطقة تبوك ومديري الدوائر الحكومية وجمع من أهالي المنطقة، وذلك في ميدان العروض العسكرية بمدينة الملك عبدالعزيز بتبوك ويستمر لمدة خمسة أيام.

ويهدف المعرض إلى إطلاع منسوبي وزارة الدفاع وذويهم وأهالي المنطقة وزائريها على ما تقدمه قواتنا المسلحة من أعمال، وإبراز الإنجازات والتطور في قطاعات وزارة الدفاع، في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وفور وصول قائد المنطقة الشمالية الغربية لمقر المعرض وقف الجميع أمام لوحة شهداء الواجب، ثم عزف سلام اللواء، عقب ذلك شاهد الحضور عرضًا عسكريًا متحركًا للأفراد والمعدات العسكرية، بعدها دشن قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء ركن ظافر الشهري، المعرض الذي ضم العديد من الأجنحة لأفرع القوات المسلحة المشاركة.

وأطلع اللواء الشهري على مكونات الأجنحة التي اشتملت على معلومات عن تضحيات رجال القوات المسلحة في الذود عن الدين والوطن، وأحدث المعدات والأجهزة العسكرية التي ضمتها القوات البرية وقوات الدفاع الجوي، والقوات البحرية والقوات الجوية الملكية السعودية، وآخر ماتوصلت إليه وزارة الدفاع من خدمات لوجستية وحوكمة لأعمالها، كما تجول قائد المنطقة الشمالية الغربية في الأجنحة واستمع لشرح عن مكوناتها العسكرية، ليختتم جولته بزيارة لجناح الخدمات الطبية الذي ضم المستشفى المتنقل الميداني وقسما للتبرع بالدم.