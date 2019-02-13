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شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن خالد بن سلطان يتفقد «حديقة الزهور» بالعويقيلة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (العويقيلة)تفقد أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم (الأربعاء) مشروع حديقة الزهور في محافظة العويقيلة، الذي تنفذه وتشرف عليه بلدية المحافظة.
وأشار أمير منطقة الحدود الشمالية إلى مساهمة هذا المشروع الذي يأتي ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري في المحافظة، في توفير أماكن مناسبة ومهيأة للمواطنين وكذلك تجميل وتنسيق الشوارع والميادين إضافة إلى تنقية وتلطيف الأجواء، حاثاً مرتادي الحدائق على العناية والاهتمام بها والمحافظة عليها.
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