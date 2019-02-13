شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلمان: ننضم إلى 70 دولة في «وارسو» لمواجهة التهديدات الإيرانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، الأمير خالد بن سلمان، أن إيران هي الراعي الأول للإرهاب في العالم، مشيراً إلى أن النظام الإيراني مستمر في زعزعة استقرار المنطقة وأمنها، لافتاً إلى أن المملكة تنضم إلى 70 دولة في «وارسو» لمواجهة التهديدات الإقليمية.

وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدة بـ«تويتر»: «ننضم اليوم إلى حوالي 70 دولة في قمة وارسو لاتخاذ موقف نواجه فيه التحديات التي تهدد مستقبل الأمن والسلام في المنطقة وعلى رأسها الراعي الاول للإرهاب في العالم، النظام الإيراني المستمر في جهود زعزعة أمن واستقرار المنطقة، بما في ذلك إطلاق الصواريخ على المدنيين في المملكة واليمن».