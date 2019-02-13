السواحة: لدينا حاجة لـ 25 ألف مختص في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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زار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة اليوم، الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز في مقره بالرياض قبل أن يتوجه لزيارة الطلاب الناشئين في معسكر البرمجة للناشئين وزيارة معسكر طويق البرمجي للقاء المشاركين فيه، والاطلاع على ما يقدم لهم.

والتقى لدى وصوله مقر الاتحاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدكتور عبدالله الغامدي، الذي أطلعه على برامج الاتحاد القائمة والمخطط إقامتها في المستقبل.

وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، إن ما شاهده بمعسكر طويق البرمجي من شغف وحماس وطموح أمر يثلج الصدر ويبشر بسواعد وطنية تسهم في بناء الاقتصاد الجديد في المملكة، الاقتصاد المبني على مهارات البرمجة التي ستعتمد عليها الوظائف في المستقبل، مشيرا إلى أنهم في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات فخورون بتوفير البيئة التشريعية لهذه الكوادر.

وأوضح أن هناك فجوة في المختصين بالتقنيات الحديثة حول العالم نحو مليونين و400 ألف، وفي المملكة، بحسب الدراسات المعيارية، لدينا حاجة لـ 25 ألف مختص في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وأمن البيانات.

وشدد المهندس السواحة على أن الوزارة تفخر بجهود الاتحاد السعودي للأمن السيبراني في بناء القدرات في مجال البرمجة والتقنيات المتقدمة، موضحا أنه بالجهود وبالتضافر مع الاتحاد ومع شركائنا في القطاع الخاص سنسد هذه الفجوة قريبا، مشيرا إلى أن المملكة تطمح أن تصل بعدد المبرمجين إلى 25 ألف مبرمج ومبرمجة قبل عام 2022.

وأبان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز الدكتور عبدالله الغامدي، أن الاتحاد حريص كل الحرص على تعزيز الشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، لتعزيز أدوارنا التي نقوم بها في الاتحاد، ودعم أبناء الوطن وتمكينهم في مجال البرمجة انسجاما مع رؤية المملكة 2030 التي تأتي التكنولوجيا كواحدة من أهم مرتكزاتها التي تقوم عليها، خصوصا أن سوق العمل في كل العالم يعاني ندرة في المبرمجين.