، لأول مرة في جازان.. جمعية العيدابي تتلقى طلبات المساعدة والدعم إلكترونياً ،

محمد بن مسعود - الدمام - الغزواني لـ"الخليج 365": تفعيل النظام بعد انتهاء تدريب الموظفين عليه بشكل كامل

فعَّلت الجمعية الخيرية بمحافظة العيدابي نظاماً إلكترونياً لإدارة الجمعية بجميع الأقسام وتحويلها من ورقية إلى إلكترونية بشكل كامل، تتعامل بالأنظمة الإلكترونية كما يسهل هذا النظام تواصل المستفيدين مع الجمعية؛ حيث يمكن للمستفيد متابعة طلباته من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية وإنشاء الطلبات الجديدة ومتابعة حتى مرحلة التصنيف للمستفيد وتحديث بياناته الخاصة به من خلال اسم المستخدم ورقم سري خاص يحدده المستفيد.

وتعتبر هذه الجمعية هي الأولى في المنطقة التي تفعل العمل بهذا النظام حيث يتميز النظام تحويل الجمعية من العمل الورقي إلى الإلكتروني بكافة الأقسام والتواصل مع المستفيد إلكترونياً دون الحضور للجمعية عن طريق بوابة المستفيدين كذلك تطوير العمل الداخلي للجمعية وتوفير الوقت والجهد على موظفين الجمعية.

ويعتبر هذا نظاماً شاملاً لجميع الأقسام، وخاصة نظام الصرف من المستودع سيكون مربوط بسجل المدني كذلك يوجد نظام رسائل الجوال بشكل دوري من ضمنها التحديثات المستمرة الخاصة بالمستفيدين واشعارهم بأوقات الصرف وكل ما يخص ملفات المستفيدين.

ومن جهته، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بمحافظة العيدابي يحيى بن سليمان الغزواني، لـ"الخليج 365"، إن النظام سوف يتم تفعيله بعد انتهاء تدريب الموظفين على النظام بشكل كامل لقسمي الرجال والنساء، وإدخال جميع بيانات المستفيدين الحالين بالنظام والإعلان عن التشغيل النهائي.

وتأتي هذه المبادرة من مجلس إدارة الجمعية لتحقيق دورها من رؤية المملكة 2030 لتسهيل الإجراءات على كافة المواطنين والمستفيدين من الجمعية.