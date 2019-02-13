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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق اليوم، أنه سيتم البدء -بمشيئة الله- بالرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط الحزام واستخدام الجوال أثناء القيادة على الطرق الخارجية في مناطق (القصيم وعسير وجازان).
وقال أمن الطرق عبر حسابه في "تويتر": "استكمالاً لما الخليج 365 الإعلان عنه بشأن البدء بالرصد الآلي لمخالفتي استخدام الجوال باليد، وعدم ربط حزام الأمان، وفي سبيل رفع مستوى السلامة المرورية سيتم البدء -بمشيئة الله- بالرصد الآلي للمخالفتين على الطرق الخارجية في مناطق (القصيم وعسير وجازان).
"أمن الطرق": البدء بالرصد الآلي لمخالفتي "الحزام" و"الجوال" بالقصيم وجازان وعسيرمحمد المواسي الخليج 365 2019-02-13
أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق اليوم، أنه سيتم البدء -بمشيئة الله- بالرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط الحزام واستخدام الجوال أثناء القيادة على الطرق الخارجية في مناطق (القصيم وعسير وجازان).
وقال أمن الطرق عبر حسابه في "تويتر": "استكمالاً لما الخليج 365 الإعلان عنه بشأن البدء بالرصد الآلي لمخالفتي استخدام الجوال باليد، وعدم ربط حزام الأمان، وفي سبيل رفع مستوى السلامة المرورية سيتم البدء -بمشيئة الله- بالرصد الآلي للمخالفتين على الطرق الخارجية في مناطق (القصيم وعسير وجازان).
13 فبراير 2019 - 8 جمادى الآخر 1440
10:48 PM
أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق اليوم، أنه سيتم البدء -بمشيئة الله- بالرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط الحزام واستخدام الجوال أثناء القيادة على الطرق الخارجية في مناطق (القصيم وعسير وجازان).
وقال أمن الطرق عبر حسابه في "تويتر": "استكمالاً لما الخليج 365 الإعلان عنه بشأن البدء بالرصد الآلي لمخالفتي استخدام الجوال باليد، وعدم ربط حزام الأمان، وفي سبيل رفع مستوى السلامة المرورية سيتم البدء -بمشيئة الله- بالرصد الآلي للمخالفتين على الطرق الخارجية في مناطق (القصيم وعسير وجازان).
، "أمن الطرق": البدء بالرصد الآلي لمخالفتي "الحزام" و"الجوال" بالقصيم وجازان وعسير ،
المصدر : الخليج 365
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