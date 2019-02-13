، مقتل وإصابة 15 صيادًا بـ"ألغام حوثية" في شواطئ الحديدة ،

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قُتل ثمانية صيادين يمنيين وجُرح خمسة آخرون بانفجار لغم بحري زرعته ميليشيات الحوثي في البحر الأحمر، قبالة شواطئ منطقة اللُّحيّة شمال محافظة الحديدة.
وأفادت مصادر محلية وفقًا لـ"العربية"، بأن اللغم انفجر في قارب للصيادين بالقرب من جزيرة البُضيع، ونجا من الحادث شخصان فقط؛ حيث كان على متن الزورق خمسة عشر شخصًا.
يُذكر أن العشرات من الصيادين اليميين قتلوا خلال السنوات الماضية بفعل الألغام البحرية، التي زرعتها الميليشيات الحوثية في مياه البحر الأحمر. وانتزع الجيش اليمني ودمر بدعم من التحالف عشرات الألغام البحرية إيرانية الصنع كانت زرعتها الميليشيات وشكلت تهديدًا خطيرًا لسلامة الملاحة الدولية في منطقة جنوب البحر الأحمر.
مقتل وإصابة 15 صيادًا بـ"ألغام حوثية" في شواطئ الحديدةفهد كاملي الخليج 365 2019-02-13
قُتل ثمانية صيادين يمنيين وجُرح خمسة آخرون بانفجار لغم بحري زرعته ميليشيات الحوثي في البحر الأحمر، قبالة شواطئ منطقة اللُّحيّة شمال محافظة الحديدة.
وأفادت مصادر محلية وفقًا لـ"العربية"، بأن اللغم انفجر في قارب للصيادين بالقرب من جزيرة البُضيع، ونجا من الحادث شخصان فقط؛ حيث كان على متن الزورق خمسة عشر شخصًا.
يُذكر أن العشرات من الصيادين اليميين قتلوا خلال السنوات الماضية بفعل الألغام البحرية، التي زرعتها الميليشيات الحوثية في مياه البحر الأحمر. وانتزع الجيش اليمني ودمر بدعم من التحالف عشرات الألغام البحرية إيرانية الصنع كانت زرعتها الميليشيات وشكلت تهديدًا خطيرًا لسلامة الملاحة الدولية في منطقة جنوب البحر الأحمر.
13 فبراير 2019 - 8 جمادى الآخر 1440
10:15 PM
زرعتها الميليشيا الإرهابية قبالة شواطئ اللُّحيّة شمال المحافظة
قُتل ثمانية صيادين يمنيين وجُرح خمسة آخرون بانفجار لغم بحري زرعته ميليشيات الحوثي في البحر الأحمر، قبالة شواطئ منطقة اللُّحيّة شمال محافظة الحديدة.
وأفادت مصادر محلية وفقًا لـ"العربية"، بأن اللغم انفجر في قارب للصيادين بالقرب من جزيرة البُضيع، ونجا من الحادث شخصان فقط؛ حيث كان على متن الزورق خمسة عشر شخصًا.
يُذكر أن العشرات من الصيادين اليميين قتلوا خلال السنوات الماضية بفعل الألغام البحرية، التي زرعتها الميليشيات الحوثية في مياه البحر الأحمر. وانتزع الجيش اليمني ودمر بدعم من التحالف عشرات الألغام البحرية إيرانية الصنع كانت زرعتها الميليشيات وشكلت تهديدًا خطيرًا لسلامة الملاحة الدولية في منطقة جنوب البحر الأحمر.
، مقتل وإصابة 15 صيادًا بـ"ألغام حوثية" في شواطئ الحديدة ،
المصدر : الخليج 365
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