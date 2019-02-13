، محافظ المخواة يكرّم طلاب جمعية ماهر المرشحين لجائزة الملك سلمان ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كرّم محافظ المخواة نايف الهزاني في مكتبه اليوم طلاب جمعية ماهر، المرشحين في مسابقة جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، في دورتها الواحدة وعشرين بحضور رئيس جمعية ماهر محمد سعيد آل سعد .
وحصل الطالب محمد جمعان سعيد الغامدي على المركز الأول على مستوى منطقة الباحة وترشح للتصفيات النهائية بمنطقة الرياض ، وشارك أيضًاً الطالب عبدالعزيز محمد العُمري على مستوى منطقة الباحة في 5 أجزاء وحصل على مركز متقدم ، وحصلت أيضًا الطالبة حسنة علي عبدالله العُمري على المركز الأول على مستوى منطقة الباحة وترشحت للتصفيات النهائية بمنطقة الرياض، وشاركت أيضًاً الطالبة أريج محمد سعيد العُمري في 10 أجزاء وحصلت على مركز متقدم على مستوى منطقة الباحة.
فيما رحب محافظ المخواة بالطلاب والطالبات وهنأهم على المستوى المشرّف الذي حققوه، وأثنى سعادته على ما تبذله جمعية ماهر من جهود مباركة في تعليم كتاب الله - عزّ وجل - والعناية به وعبّر عن وافر شكره وتقديره للقائمين على هذه الجمعية.
كما دشن المحافظ مسابقة حصاد الحافظين في عامها السابع وهي مسابقة سنوية في حفظ القرآن الكريم متعددة الفروع ينظمها قسم الاختبارات بجمعية ماهر تستهدف جميع فئات المجتمع في المحافظة.
محافظ المخواة يكرّم طلاب جمعية ماهر المرشحين لجائزة الملك سلمانسلطان السهيمي الخليج 365 2019-02-13
كرّم محافظ المخواة نايف الهزاني في مكتبه اليوم طلاب جمعية ماهر، المرشحين في مسابقة جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، في دورتها الواحدة وعشرين بحضور رئيس جمعية ماهر محمد سعيد آل سعد .
وحصل الطالب محمد جمعان سعيد الغامدي على المركز الأول على مستوى منطقة الباحة وترشح للتصفيات النهائية بمنطقة الرياض ، وشارك أيضًاً الطالب عبدالعزيز محمد العُمري على مستوى منطقة الباحة في 5 أجزاء وحصل على مركز متقدم ، وحصلت أيضًا الطالبة حسنة علي عبدالله العُمري على المركز الأول على مستوى منطقة الباحة وترشحت للتصفيات النهائية بمنطقة الرياض، وشاركت أيضًاً الطالبة أريج محمد سعيد العُمري في 10 أجزاء وحصلت على مركز متقدم على مستوى منطقة الباحة.
فيما رحب محافظ المخواة بالطلاب والطالبات وهنأهم على المستوى المشرّف الذي حققوه، وأثنى سعادته على ما تبذله جمعية ماهر من جهود مباركة في تعليم كتاب الله - عزّ وجل - والعناية به وعبّر عن وافر شكره وتقديره للقائمين على هذه الجمعية.
كما دشن المحافظ مسابقة حصاد الحافظين في عامها السابع وهي مسابقة سنوية في حفظ القرآن الكريم متعددة الفروع ينظمها قسم الاختبارات بجمعية ماهر تستهدف جميع فئات المجتمع في المحافظة.
13 فبراير 2019 - 8 جمادى الآخر 1440
09:41 PM
دشّن مسابقة حصاد الحافظين والتي تستهدف جميع أبناء المحافظة
كرّم محافظ المخواة نايف الهزاني في مكتبه اليوم طلاب جمعية ماهر، المرشحين في مسابقة جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، في دورتها الواحدة وعشرين بحضور رئيس جمعية ماهر محمد سعيد آل سعد .
وحصل الطالب محمد جمعان سعيد الغامدي على المركز الأول على مستوى منطقة الباحة وترشح للتصفيات النهائية بمنطقة الرياض ، وشارك أيضًاً الطالب عبدالعزيز محمد العُمري على مستوى منطقة الباحة في 5 أجزاء وحصل على مركز متقدم ، وحصلت أيضًا الطالبة حسنة علي عبدالله العُمري على المركز الأول على مستوى منطقة الباحة وترشحت للتصفيات النهائية بمنطقة الرياض، وشاركت أيضًاً الطالبة أريج محمد سعيد العُمري في 10 أجزاء وحصلت على مركز متقدم على مستوى منطقة الباحة.
فيما رحب محافظ المخواة بالطلاب والطالبات وهنأهم على المستوى المشرّف الذي حققوه، وأثنى سعادته على ما تبذله جمعية ماهر من جهود مباركة في تعليم كتاب الله - عزّ وجل - والعناية به وعبّر عن وافر شكره وتقديره للقائمين على هذه الجمعية.
كما دشن المحافظ مسابقة حصاد الحافظين في عامها السابع وهي مسابقة سنوية في حفظ القرآن الكريم متعددة الفروع ينظمها قسم الاختبارات بجمعية ماهر تستهدف جميع فئات المجتمع في المحافظة.
، محافظ المخواة يكرّم طلاب جمعية ماهر المرشحين لجائزة الملك سلمان ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ المخواة يكرّم طلاب جمعية ماهر المرشحين لجائزة الملك سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.