، محافظ المخواة يكرّم طلاب جمعية ماهر المرشحين لجائزة الملك سلمان ،

محمد بن مسعود - الدمام - دشّن مسابقة حصاد الحافظين والتي تستهدف جميع أبناء المحافظة

كرّم محافظ المخواة نايف الهزاني في مكتبه اليوم طلاب جمعية ماهر، المرشحين في مسابقة جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، في دورتها الواحدة وعشرين بحضور رئيس جمعية ماهر محمد سعيد آل سعد .

وحصل الطالب محمد جمعان سعيد الغامدي على المركز الأول على مستوى منطقة الباحة وترشح للتصفيات النهائية بمنطقة الرياض ، وشارك أيضًاً الطالب عبدالعزيز محمد العُمري على مستوى منطقة الباحة في 5 أجزاء وحصل على مركز متقدم ، وحصلت أيضًا الطالبة حسنة علي عبدالله العُمري على المركز الأول على مستوى منطقة الباحة وترشحت للتصفيات النهائية بمنطقة الرياض، وشاركت أيضًاً الطالبة أريج محمد سعيد العُمري في 10 أجزاء وحصلت على مركز متقدم على مستوى منطقة الباحة.

فيما رحب محافظ المخواة بالطلاب والطالبات وهنأهم على المستوى المشرّف الذي حققوه، وأثنى سعادته على ما تبذله جمعية ماهر من جهود مباركة في تعليم كتاب الله - عزّ وجل - والعناية به وعبّر عن وافر شكره وتقديره للقائمين على هذه الجمعية.

كما دشن المحافظ مسابقة حصاد الحافظين في عامها السابع وهي مسابقة سنوية في حفظ القرآن الكريم متعددة الفروع ينظمها قسم الاختبارات بجمعية ماهر تستهدف جميع فئات المجتمع في المحافظة.