خالد بن سلمان: إيران مستمرة في جهود زعزعة أمن واستقرار المنطقة

متورطة في إطلاق الصواريخ على المدنيين باليمن
قال سفير المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأمير خالد بن سلمان، إن إيران مستمرة في جهود زعزعة أمن واستقرار المنطقة.
وكتب خالد بن سلمان، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «ننضم اليوم إلى نحو٧٠ دولة في قمة وارسو؛ لاتخاذ موقف نواجه فيه التحديات التي تهدد مستقبل الأمن والسلام في المنطقة، على رأسها الراعي الأول للإرهاب في العالم، النظام الإيراني المستمر في جهود زعزعة أمن واستقرار المنطقة، بما في ذلك إطلاق الصواريخ على المدنيين في المملكة واليمن».
يأتي هذا، في الوقت الذي فرضت فيه وزارة الخزانة الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، عقوبات جديدة على 9 إيرانيين، ومؤسستين إيرانيتين.
واتهمت واشنطن، ضابطة أمريكية، بالتجسس لصالح الحرس الثوري الإيراني.
وكشفت الولايات المتحدة، عن أن الضابطة المتهمة بالتجسس، قدمت معلومات عن زملائها، وكشفت عن أسماء شخصيات أمنية لإيران.
وقالت واشنطن، إن الضابطة تُدعى مونيكا وايت، وإن المعلومات التي قدمتها الضابطة المتهمة لإيران، قد تسبب ضررًا أمنيًا بالغًا.
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على مؤسسات لها صلة بالضابطة الأمريكية المتهمة بالتجسس.
وقالت إن إيران استهدفت مؤسسات رسمية، ومرافق حيوية بهجمات إلكترونية.
كما اتهمت الوزارة 4 إيرانيين، بشن هجمات إلكترونية على مسؤولين أمريكيين.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الحرس الثوري استخدم مؤتمرات «الأفق الجديد» للتجسس، وتجنيد العملاء.
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