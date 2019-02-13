خادم الحرمين يصل موقع حفل تدشين المشروعات التنموية في الرياض

بحضور ولي العهد..

وصل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لمقر حفل تدشين المشاريع التنموية بمنطقة الرياض. ويرعى خادم الحرمين الشريفين، مساء اليوم الأربعاء، في قصر الحكم بالرياض، حفل تدشين وإطلاق مشاريع الرياض التنموية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.



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