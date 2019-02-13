، في 11 دقيقة مثيرة.. الفيصلي يقلب الطاولة على الاتفاق ويكسبه برباعية قاتلة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تغلب فريق الفيصلي الأول لكرة القدم على مستضيفه فريق الاتفاق بنتيجة 4-3 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ليرفع الفيصلي رصيده إلى 27 نقطة في المركز السابع وجاء الاتفاق ثامناً بذات الرصيد النقطي.

في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول أحرز كريستيان غوانكا هدف الاتفاق الأول بعد تلقيه تمريرة داخل المنطقة ليسكن الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة 32 أضاف كريستيان غوانكا الهدف الاتفاقي الثاني بعد تلقيه عكسية داخل المنطقة ليودع الكرة في المرمى.

وعند الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي حقق فهد الأنصاري هدف الفيصلي الأول من ركلة ثابتة خارج المنطقة.

وفي الدقيقة 74 حقق محمد الكويكبي الهدف الثالث للاتفاق من تسديدة داخل المنطقة استقرت في الشباك.

وعند الدقيقة 87 أضاف دينيلسون بيريرا الهدف الثاني للفيصلي من ركلة جزاء قبل أن يعادل فهد الأنصاري النتيجة للفيصلي عند الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي.

وفي الدقيقة الثامنة من الوقت الإضافي تمكن لويس جوستافو من إحراز هدف الفوز للفيصلي محققاً الهدف الرابع.