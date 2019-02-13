، "رئيس الهيئة العامة للرياضة" و"وزير التعليم" يطلقان "دوري المدارس" ،

محمد بن مسعود - الدمام - كأكبر دوري للمدارس ولصناعة جيل جديد للكرة السعودية

دشن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، دوري المدارس مساء اليوم الأربعاء في ثانوية عرقة بمدينة الرياض، والذي حمل شعار "جيل اليوم يصنع إنجازات المستقبل"، وذلك بحضور عددٍ من الرياضيين والتربويين، وبمشاركة عددٍ من نجوم الكرة السعودية، يتقدمهم المدرب الوطني القدير ناصر الجوهر وماجد عبدالله ويوسف الثنيان وسعود الحماد وصالح الداود وسعد الحارثي.

وركل رئيس الهيئة العامة للرياضة ووزير التعليم ركلة بداية دوري المدارس في المباراة التي جمعت فريق مدرسة عرقة وفريق مجمع الملك سعود.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، أن "مشروع دوري المدارس لكرة القدم، سيكون نواه لمستقبل زاهر في رياضة كرة القدم السعودية، وسينتقل من خلاله لاعبون إلى الأندية المحلية أو الاحتراف خارجيًا مستقبلاً"، مبديًا سعادته بما شاهده في مباراة الافتتاح من لمسات جميلة للاعبين موهوبين بحضور عددٍ من نجوم كرة القدم السعودية، ومبينًا أن "المشروع الرياضي بدأ بكرة القدم وسينفذ في بقية الألعاب بإذن الله".

وقدم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين ولولي عهده الأمين على دعمهما السخي للأنشطة الرياضية، مضيفًا: "لولا الله ثم دعم ولي العهد واهتمامه الشخصي لهذا المشروع لما نُفذ"، كما شكر الأمير عبدالعزيز، وزير التعليم على دعمه لإنجاح دوري المدارس، قائلاً: "استطعنا اليوم وبتوجيهات ومباركة أولية من تركي آل الشيخ حينما كان رئيسًا للهيئة العامة للرياضة إطلاق دوري المدارس، وفخور جدًا بمشاهدة الطلاب وهم يلعبون في دوري منظم يليق بشباب المملكة".

من جانب آخر، وصف وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ خطوة تدشين دوري المدارس لكرة القدم بالمناسبة السعيدة للوطن، وقال: "هذه الخطوة تسعدنا في الوزارة وفي الهيئة العامة للرياضة، لأن مخرجات الملاعب في المدارس تغذي الأندية والمنتخبات السعودية وبالتالي ستستفيد الرياضة السعودية من هذه المواهب، التي هي نتاج الشراكة ما بين وزارة التعليم والهيئة العامة للرياضة".

وأكد وزير التعليم أن "شعار الدوري (جيل اليوم يصنع إنجازات المستقبل)، يعد شعارًا جميلاً ومناسبًا كون الطلاب هم المستقبل لهذا الوطن، والتعليم في أي مجال هو صناعة المستقبل".