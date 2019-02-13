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محمد بن مسعود - الدمام - قلّد مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، الرائد عبدالله سليمان الفقير العنزي، رتبته الجديدة، وذلك عقب صدور الأمر الكريم بترقية "العنزي" إلى رتبة "مقدم".
وعبّر المقدم "العنزي" عن عظيم شكره وامتنانه للثقة الملكية الغالية التي منحت له.
منطقة المرفقات
الفريق "العمرو" يقلّد "العنزي" رتبة مقدم في الدفاع المدنيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-13
قلّد مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، الرائد عبدالله سليمان الفقير العنزي، رتبته الجديدة، وذلك عقب صدور الأمر الكريم بترقية "العنزي" إلى رتبة "مقدم".
وعبّر المقدم "العنزي" عن عظيم شكره وامتنانه للثقة الملكية الغالية التي منحت له.
منطقة المرفقات
13 فبراير 2019 - 8 جمادى الآخر 1440
08:48 PM
قلّد مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، الرائد عبدالله سليمان الفقير العنزي، رتبته الجديدة، وذلك عقب صدور الأمر الكريم بترقية "العنزي" إلى رتبة "مقدم".
وعبّر المقدم "العنزي" عن عظيم شكره وامتنانه للثقة الملكية الغالية التي منحت له.
منطقة المرفقات
، الفريق "العمرو" يقلّد "العنزي" رتبة مقدم في الدفاع المدني ،
المصدر : الخليج 365
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