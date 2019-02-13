، الفريق "العمرو" يقلّد "العنزي" رتبة مقدم في الدفاع المدني ،

محمد بن مسعود - الدمام - قلّد مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، الرائد عبدالله سليمان الفقير العنزي، رتبته الجديدة، وذلك عقب صدور الأمر الكريم بترقية "العنزي" إلى رتبة "مقدم".



وعبّر المقدم "العنزي" عن عظيم شكره وامتنانه للثقة الملكية الغالية التي منحت له.

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