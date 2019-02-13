، "جواهر بنت نايف" توقع اتفاقية تعاون مع "سعود الطبية".. الأحد القادم ،

توقع الأميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز، يوم الأحد القادم اتفاقية تعاون مع مدينة الملك سعود الطبية بمنطقة الرياض تزامناً مع اليوم العالمي للسرطان في شهر فبراير، وذلك لدعم مرضى السرطان من خلال برنامج "بسمة حياة" للأطفال.
وتفصيلاً، تهدف الاتفاقية إلى فتح آفاق التعاون وإيماناً من الطرفين بالمسؤولية الاجتماعية بأهمية هذا التعاون الذي سوف يعود أثره على صحة المرضى وأسرهم النفسية والمعنوية بشكل إيجابي.
وتشمل الاتفاقية زيارة الأميرة "جواهر بنت نايف" للأطفال المنومين بقسم الأورام للاطمئنان عليهم وتأصيل مبادئ العطاء المستلهم من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
وفي هذا الصدد، قال الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد لتنمية الإنسان، الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري إن الزيارة لمدينة الملك سعود الطبية تأتي في إطار اهتمام الأميرة جواهر لتقديم المساعدة الإنسانية للأطفال المرضى وتأكيد التزامها بدعمهم والتخفيف من آلامهم ورسم الابتسامة على وجوههم.
وأضاف الدكتور الأنصاري أن برنامج بسمة حياة هو إحدى مبادرات المؤسسة والتي تهدف إلى تثقيف الأطفال المرضى وتوعيتهم وأسرهم بتداعيات المرض وطرق مواجهته إضافة إلى برامج ترفيهية مصاحبة.
يذكر أن مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية قد أبرمت مؤخراً اتفاقيتين مع منشآت صحية بالمملكة، الأولى مع مدينة الملك سعود الطبية، والثانية مع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام فضلاً عن توفير رعاية شاملة لمرضى السرطان.
"جواهر بنت نايف" توقع اتفاقية تعاون مع "سعود الطبية".. الأحد القادمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-13
توقع الأميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز، يوم الأحد القادم اتفاقية تعاون مع مدينة الملك سعود الطبية بمنطقة الرياض تزامناً مع اليوم العالمي للسرطان في شهر فبراير، وذلك لدعم مرضى السرطان من خلال برنامج "بسمة حياة" للأطفال.
وتفصيلاً، تهدف الاتفاقية إلى فتح آفاق التعاون وإيماناً من الطرفين بالمسؤولية الاجتماعية بأهمية هذا التعاون الذي سوف يعود أثره على صحة المرضى وأسرهم النفسية والمعنوية بشكل إيجابي.
وتشمل الاتفاقية زيارة الأميرة "جواهر بنت نايف" للأطفال المنومين بقسم الأورام للاطمئنان عليهم وتأصيل مبادئ العطاء المستلهم من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
وفي هذا الصدد، قال الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد لتنمية الإنسان، الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري إن الزيارة لمدينة الملك سعود الطبية تأتي في إطار اهتمام الأميرة جواهر لتقديم المساعدة الإنسانية للأطفال المرضى وتأكيد التزامها بدعمهم والتخفيف من آلامهم ورسم الابتسامة على وجوههم.
وأضاف الدكتور الأنصاري أن برنامج بسمة حياة هو إحدى مبادرات المؤسسة والتي تهدف إلى تثقيف الأطفال المرضى وتوعيتهم وأسرهم بتداعيات المرض وطرق مواجهته إضافة إلى برامج ترفيهية مصاحبة.
يذكر أن مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية قد أبرمت مؤخراً اتفاقيتين مع منشآت صحية بالمملكة، الأولى مع مدينة الملك سعود الطبية، والثانية مع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام فضلاً عن توفير رعاية شاملة لمرضى السرطان.
13 فبراير 2019 - 8 جمادى الآخر 1440
08:47 PM
لدعم مرضى السرطان تزامناً مع اليوم العالمي للمرض في شهر فبراير
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توقع الأميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز، يوم الأحد القادم اتفاقية تعاون مع مدينة الملك سعود الطبية بمنطقة الرياض تزامناً مع اليوم العالمي للسرطان في شهر فبراير، وذلك لدعم مرضى السرطان من خلال برنامج "بسمة حياة" للأطفال.
وتفصيلاً، تهدف الاتفاقية إلى فتح آفاق التعاون وإيماناً من الطرفين بالمسؤولية الاجتماعية بأهمية هذا التعاون الذي سوف يعود أثره على صحة المرضى وأسرهم النفسية والمعنوية بشكل إيجابي.
وتشمل الاتفاقية زيارة الأميرة "جواهر بنت نايف" للأطفال المنومين بقسم الأورام للاطمئنان عليهم وتأصيل مبادئ العطاء المستلهم من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
وفي هذا الصدد، قال الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد لتنمية الإنسان، الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري إن الزيارة لمدينة الملك سعود الطبية تأتي في إطار اهتمام الأميرة جواهر لتقديم المساعدة الإنسانية للأطفال المرضى وتأكيد التزامها بدعمهم والتخفيف من آلامهم ورسم الابتسامة على وجوههم.
وأضاف الدكتور الأنصاري أن برنامج بسمة حياة هو إحدى مبادرات المؤسسة والتي تهدف إلى تثقيف الأطفال المرضى وتوعيتهم وأسرهم بتداعيات المرض وطرق مواجهته إضافة إلى برامج ترفيهية مصاحبة.
يذكر أن مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية قد أبرمت مؤخراً اتفاقيتين مع منشآت صحية بالمملكة، الأولى مع مدينة الملك سعود الطبية، والثانية مع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام فضلاً عن توفير رعاية شاملة لمرضى السرطان.
، "جواهر بنت نايف" توقع اتفاقية تعاون مع "سعود الطبية".. الأحد القادم ،
المصدر : الخليج 365
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