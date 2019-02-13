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أطلقت متوسطة الفيصلية بمحافظة الأفلاج؛ مبادرة بطاقة الطالب المتميز؛ لرفع مستوى التحصيل الدراسي وتعزيز القيم التربوية بين طلاب المدرسة.
وكان القائم بأعمال المرشد الطلابي بالمدرسة محمد بن سالم الهواملة، أطلق مبادرة "بطاقة التميز" يمنحها المعلم لطلابه المتميزين في المشاركة في الدروس والمنضبطين سلوكيًّا في الفصل.
ولقيت المبادرة تنافسًا واجتهادًا بين الطلاب في الحصص ولمعرفة مزيد من المعلومات العلمية التي يطرحها المعلم أثناء شرح الدرس، والانضباط داخل الفصل.
قال قائد مدرسة ابتدائية الفيصلية مفلح العبود: إن المبادرة لقيت نجاحًا في زيادة التركيز والانتباه والتنافس بين الطلاب في الفصل وعزّزت قيمة الانضباط في الفصل.
وأضاف: عند تركيز الطالب مع شرح معلمه، وحرصه على استثمار كل وقت الحصة؛ سيكون له أثر كبير على التفوق ورفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطالب.
وتابع "العبود": "قيمتا "الانتباه والانضباط" ضمن المبادرات التي سعت المدرسة لتفعيلها لرفع مستوى التحصيل لدى الطلاب".
متوسطة فيصلية الأفلاج تطلق "بطاقة التميز"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-13
أطلقت متوسطة الفيصلية بمحافظة الأفلاج؛ مبادرة بطاقة الطالب المتميز؛ لرفع مستوى التحصيل الدراسي وتعزيز القيم التربوية بين طلاب المدرسة.
وكان القائم بأعمال المرشد الطلابي بالمدرسة محمد بن سالم الهواملة، أطلق مبادرة "بطاقة التميز" يمنحها المعلم لطلابه المتميزين في المشاركة في الدروس والمنضبطين سلوكيًّا في الفصل.
ولقيت المبادرة تنافسًا واجتهادًا بين الطلاب في الحصص ولمعرفة مزيد من المعلومات العلمية التي يطرحها المعلم أثناء شرح الدرس، والانضباط داخل الفصل.
قال قائد مدرسة ابتدائية الفيصلية مفلح العبود: إن المبادرة لقيت نجاحًا في زيادة التركيز والانتباه والتنافس بين الطلاب في الفصل وعزّزت قيمة الانضباط في الفصل.
وأضاف: عند تركيز الطالب مع شرح معلمه، وحرصه على استثمار كل وقت الحصة؛ سيكون له أثر كبير على التفوق ورفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطالب.
وتابع "العبود": "قيمتا "الانتباه والانضباط" ضمن المبادرات التي سعت المدرسة لتفعيلها لرفع مستوى التحصيل لدى الطلاب".
13 فبراير 2019 - 8 جمادى الآخر 1440
08:23 PM
لرفع مستوى التحصيل وتعزيز القيم التربوية
أطلقت متوسطة الفيصلية بمحافظة الأفلاج؛ مبادرة بطاقة الطالب المتميز؛ لرفع مستوى التحصيل الدراسي وتعزيز القيم التربوية بين طلاب المدرسة.
وكان القائم بأعمال المرشد الطلابي بالمدرسة محمد بن سالم الهواملة، أطلق مبادرة "بطاقة التميز" يمنحها المعلم لطلابه المتميزين في المشاركة في الدروس والمنضبطين سلوكيًّا في الفصل.
ولقيت المبادرة تنافسًا واجتهادًا بين الطلاب في الحصص ولمعرفة مزيد من المعلومات العلمية التي يطرحها المعلم أثناء شرح الدرس، والانضباط داخل الفصل.
قال قائد مدرسة ابتدائية الفيصلية مفلح العبود: إن المبادرة لقيت نجاحًا في زيادة التركيز والانتباه والتنافس بين الطلاب في الفصل وعزّزت قيمة الانضباط في الفصل.
وأضاف: عند تركيز الطالب مع شرح معلمه، وحرصه على استثمار كل وقت الحصة؛ سيكون له أثر كبير على التفوق ورفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطالب.
وتابع "العبود": "قيمتا "الانتباه والانضباط" ضمن المبادرات التي سعت المدرسة لتفعيلها لرفع مستوى التحصيل لدى الطلاب".
، متوسطة فيصلية الأفلاج تطلق "بطاقة التميز" ،
المصدر : الخليج 365
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