، "الثبيتي" تدشّن اليوم العالمي للسرطان بمركز صحي تربة الإشرافي ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن البرامج التوعوية الصحية

دشّنت مساعد مدير العلاقات والإعلام، مديرة التوعية الصحية بـ"صحة الطائف"، الأخصائية حنان محمد الثبيتي صباح اليوم، فعاليات اليوم التوعوي بمرض السرطان بمركز صحي تربة الإشرافي، تحت شعار: (40*40).

جاء ذلك تزامناً مع اليوم العالمي للسرطان، وبحضور رئيس قسم الإعلام بصحة الطائف عالي سعد الحارثي، ومدير مركز صحي تربة الإشرافي، محمد عبدالله البقمي، ومدير الإعلام والتوعية الصحية بمستشفى تربة محمد الجعيد.

وجاء شعار الحملة 40% في 40% لأن التقارير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن 40% من أمراض السرطان يمكن الوقاية منها، و40% أخرى يمكن الشفاء منها إذا تم تشخيصها مبكراً.

وتجوّلت "الثبيتي" على الأنشطة المعدة لذلك، واستمعت لشرح من قبل مشرفة الركن التوعوي فادية لافي العنزي على ما يحتويه من نماذج ومجسمات توعوية عن مرض السرطان.

وتضمنت الفعاليات محاضرة توعوية عن أخطار ومضاعفات السرطان، وألقتها الدكتورة راقية إبراهيم، مبينة السرطان بأنواعه، والعوامل المساعدة على حدوثه.

ومن جانبها ألقت الأخصائية شيخة شديد البقمي محاضرة عن الاكتشافات المبكرة للسرطان في مراحله الأولى والشفاء منه بإذن الله.

وفي نهاية الجولة شكرت "الثبيتي" مدير مركز صحي تربة الإشرافي وجميع العاملين بالمركز على جهودهم المبذولة لخدمة المجتمع والسعي لنشر الوعي الصحي لديهم.

يذكر أن المحاضرات حضرها مراجعو المركز، وتم توزيع نشرات توعوية صحية لهم.