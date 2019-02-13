أصدر مساعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية للشؤون التنفيذية المهندس محمد الجاسر، قراراً بتكليف الأستاذ وليد بن سالم الأسمري مشرفاً على برنامج حساب المواطن، خلفاً للمهندس علي هادي راجحي والذي قدم استقالته من منصبه فبراير الجاري. وأكد المشرف على البرنامج الأستاذ وليد الأسمري بأن البرنامج يسعى في المرحلة القادمة لتقديم عمل يليق باسم الوطن ويرضي طموحات المواطن ويوافق تطلعات القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – لضمان تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مقدماً شكره لمعالي وزير العمل ونوابه ومساعديه على ثقتهم، داعياً المولى أن يديم على هذه البلاد تقدمها وازدهارها. وتدرج الأسمري في العديد من الأعمال الإدارية في مسيرته العملية قبل أن يتم تكليفه ليكون المشرف على برنامج حساب المواطن، حيث شغل منصب مدير عام إدارة البرامج والإدراج في برنامج حساب المواطن لأكثر من عام ونصف العام، كما عمل في العديد من الجهات الخاصة خلال مسيرته العملية، وتحصل على شهادة البكالوريوس في تخصص نظم المعلومات الإدارية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

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