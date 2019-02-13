الجوازات تكشف عن غرامة إلغاء التأشيرة لإعادة إصدار أخرى جديدة

كشفت مديرية الجوازات عن غرامة إلغاء التأشيرة لإعادة إصدار تأشيرة جديدة، وجاء ذلك خلال ردها على سؤال أحد متابعيها في هذا الشأن، قائلا: ” السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عامل لديه تأشيرة خروج نهائي من ما يقارب السنه والنصف ولم يسافر هل يستطيع الذهاب للمطار والسفر الآن أو هناك إجراءات لا بد من عملهأ “. وردت الجوازات عبر حسابها الرسمي بموقع ” تويتر ” : ” يلزم سداد غرامة ١٠٠٠ ريال لتتمكن من إلغاء التأشيرة وإعادة إصدار تأشيرة جديدة ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم لإتمام الإجراءات “.

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