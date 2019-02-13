حملة تفتيشية تكشف 25 تجاوزًا بمحلات بيع وتداول الحليب ومشتقاته في الطائف

نفذت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة الطائف «وكالة الخدمات» حملة تفتيشية على محلات بيع الحليب ومشتقاته بأنحاء المحافظة، وذلك للوقاية من الأمراض، وتوعية ملاك منشآت بيع وتداول الألبان ومشتقاتها والعاملين فيها بضرورة التعامل مع مزارع مرخصة لجلب الحليب السليم والمشتقات الأخرى، وتطبيق الاشتراطات الصحية داخل أماكن التحضير والتخزين ومتابعة استخراج تراخيص مزاولة المهنة ومطابقتها مع الأنشطة الفعلية القائمة .

وضبطت الإدارة العامة لصحة البيئة مخالفات وتجاوزات صحية في 25 محلًا لبيع الحليب الطازج والأجبان ومراكز بيع المواد الغذائية، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحقهم، بالإضافة إلى عمل برنامج رقابي لمتابعة أعمال هذه المرافق وتصحيحها.

وبينت الأمانة أن مراقبي الإدارة وقفوا على أكثر من 50 محلًا متخصصًا في بيع الحليب ومشتقاته من الأجبان والقشدة والزبدة وخلافه داخل المدينة والضواحي.

وأشارت إلى أنه تم توجيه البلديات الفرعية بالتعامل الفوري مع من يخالف الاشتراطات الصحية، أو لا يلتزم بالتعامل مع مزارع مرخصة لجلب الحليب والأجبان ومشتقاتها وفق الأنظمة والتعليمات، وخصصت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية برنامجًا للرقابة الميدانية حسب الأنشطة التي لها علاقة بالمستهلك؛ حيث يتم متابعة كافة المحلات الحاصلة على تراخيص والتأكد من التزامها بالأنظمة والتعليمات، بالإضافة الى التعامل الفوري مع التجاوزات والمخالفات حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين.

وتنفذ الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة الطائف برنامجًا مساندًا للبلديات الفرعية لدعم أعمال الرقابة الصحية على المطاعم والمطابخ ومحلات بيع الوجبات السريعة والمواد الغذائية، وشملت البرنامج 10 بلديات فرعية «بلدية شرق الطائف الفرعية، وبلدية غرب الطائف الفرعية، بلدية السيل الكبير الفرعية، وبلدية السيل الصغير الفرعية، بلدية الهدا الفرعية، وبلدية الشفا الفرعية، ومكتب الخدمات البلدية بعشيرة وبلدية الطائف الجديد، وبلدية شمال الطائف الفرعية، وبلدية جنوب الطائف الفرعية».

وتسعى الإدارة من خلال هذا البرنامج إلى دعم أعمال الرقابة بالبلديات الفرعية، من خلال مساندة الفرق الرقابية بالإدارات الإشرافية، وتوسيع نطاق الرقابة على المنشآت ذات العلاقة بالمستهلك، وتوعية العاملين بها بضرورة تطبيق الاشتراطات الصحية، وطبقت الأمانة على المخالفين لوائح المخالفات والجزاءات وإدراجهم ضمن برامج للرقابة اليومية لحين تصحيح أوضاعهم.