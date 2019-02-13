الأربعاء المقبل..‪ «الحكاية في كلمتين» للتوعية بمرض التصلب‬‬‬‬

تنظِّم الجمعية السعودية لطب الأعصاب، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المختصة بمرض التصلب المتعدد، وهي «أرفى للتصلب المتعدد، وساعد للتصلب المتعدد»، الأربعاء المقبل، حلقة نقاشية تحت شعار «الحكاية في كلمتين»؛ بهدف توعية الإعلاميين والكتَّاب والجهات بمرض التصلب، وأحدث طرق علاجه، وكيفية التعايش معه.

يُشارك في الحلقة النقاشية، نخبة من كبار أطباء المخ والأعصاب، وكبار الاعلاميين المتطوعين بالمملكة العربية السعودية، وفى مقدمتهم: الدكتور سعيد بوحليقة، رئيس الجمعية السعودية لطب الأعصاب، أستاذ المخ والأعصاب بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، والدكتور ياسر المالك، استشاري المخ والأعصاب بمستشفى الحرس الوطني بمدينة الرياض، والدكتورة حصة العتيبي، استشارية المخ والأعصاب بمستشفى الملك فهد بمدينة جدة، والدكتورة روميزا اليافعى، استشارية المخ والأعصاب وتخصص دقيق في التصلب المتعدد بمركز عيادتي بجدة.

ومن الإعلاميين، يُشارك الدكتور محمد الغندور، والإعلامي محمد الشريف، ويأتي هذا بالتزامن مع حضور مجموعة من المرضى تمكنوا من التعايش مع هذا المرض من جمعيتي «أرفى وساعد للتصلب المتعدد».

يُشار إلى أن مرض التَّصلب المتعدد، يعد السبب الأول للإعاقة غير الناتجة عن الحوادث في سن الشباب كمرض يهاجم الجهاز العصبي المركزي، ويؤثر هذا المرض الذي يصيب الجهاز العصبي المركزي على الجسم بالكامل، بما في ذلك المخ والنُّخاع الشوكي والحبل البصري.

ولكن في الآونة الأخيرة، توصل العلم لاكتشافات عديدة من العلاجات المتطورة، التي تسهم بشكل فعَّال في التحكم بنشاط المرض، وتُبطئ من تطوره.