السعودية اليوم / جامعة الطائف تدشن تسعة مشروعات جديدة للتحول الرقمي

الطائف 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسدشن معالي مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان أمس، تسعة مشروعات تقنية أنجزتها عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات بالجامعة مع بداية العام الحالي 2019، ضمن مشروع (التحول الرقمي 2).وأكد معالي مدير جامعة الطائف أن إطلاق الحزمة الثانية من مشروعات التحول الرقمي في الجامعة يأتي مواكبة لرؤية المملكة 2030 في جانب تنمية البنية التحتية الرقمية.ونوه الدكتور زمان إلى سعي جامعة الطائف لتفعيل توجهات الرؤية القائمة على دعم التحول الرقمي على مستوى الأجهزة الحكومية، وتعزيز التعاملات الإلكترونية الحكومية، والانتقال لمفهوم الحكومة الذكية من أجل رفع كفاءة العمل، وتطوير الإستراتيجية وخارطة الطريق والممكنات الأساسية لرقمنة الخدمات في قطاعات حكومية حيوية عدة، منها قطاع التعليم الذي تنتمي له الجامعة.من جانبه، أوضح عميد التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات بجامعة الطائف الدكتور فواز العسيري، أن المشروعات المنجزة تتضمن مجموعة من الأنظمة والتطبيقات الإلكترونية التي تسهم في تطوير البيئة التعليمية والخدمات المقدمة لطلاب وطالبات الجامعة ومنسوبيها في الشطرين، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تأتي امتدادًا لمشروع التحول الرقمي الذي أنجزت الجامعة مرحلته الأولى خلال العام الماضي 2018.وبين الدكتور العسيري أن أبرز المشروعات الجديدة تطبيق (جامعتي) للهواتف الذكية، الذي يتيح للطلاب والطالبات استعراض وإجراء مجموعة من الخدمات الإلكترونية المخصصة لهم. ومنها: استعراض الخطة الدراسية بشكل كامل، وإضافة المقررات الدراسية، التأجيل أو الاعتذار عن فصل دراسي، وتسجيل المجموعات للطلبة المنتظمين، واستعراض الغياب، وتغيير التخصص، والكثير من الخدمات الأخرى.وأكد عميد التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات بجامعة الطائف أهمية إطلاق مشروع نظام الاختبارات الإلكترونية، بإعتباره نظامًا متكاملًا لقياس وتقويم مستوى الطلبة بشكل يحقق المصداقية، الشفافية، الجودة، العدالة والمساواة في عملية القياس والتقويم, مشيرًا إلى إطلاق مشروع منصة الدخول الموحد (SSO)، مبينًا أن المنصة تعمل على ربط جميع أنظمة الجامعة بمنصة دخول واحدة، من دون إجراء تغييرات جذرية على الأنظمة الموجودة.ونوه الدكتور العسيري إلى إنجاز مشروع منصة الابتعاث، وتهدف المنصة إلى تقديم بيئة برمجية تساعد الموظفين في إدارة الابتعاث بالجامعة على التعامل مع المبتعثين، من حيث إضافة مبتعث جديد أو إنهاء البعثة أو البحث عن ملف موجود مسبقًا، سواءً أكان الابتعاث خارجيًا أو داخليًا.وذكر أن المنصة تمكن أيضًا موظفي إدارة الابتعاث من إضافة قرارات أو البحث عن القرارات الموجودة للمبتعثين، وعرض تقارير تحوي بيانات المبتعثين، وإحصائيات حسب (الدرجة – الدولة – نوع الابتعاث – الجامعة).وأشار عميد التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات بجامعة الطائف إلى إنجاز العمادة مشروع نظام إدارة التدريب لعمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة، الذي يسهل تسجيل الطلاب في الدورات التدريبية التي تنظمها العمادة، وإتمام إجراءات الحضور والغياب إلكترونيًا، وطباعة الشهادة إلكترونيًا، وطباعة السجل الأكاديمي (تقارير).وأفاد إلى إنجاز مشروع نظام متابعة المباني والقاعات، الذي ييسر إجراء التبليغ عن القاعات التي تحتاج إلى صيانة، واستقبال الطلب من الفنيين وإجراء اللازم، وحجز القاعات، لافتًا إلى إمكان الدخول إلى النظام من طريق (QR code).وبيّن الدكتور العسيري إلى نظام الأداء الوظيفي الذي دشن ضمن المشروعات المنجزة، هو نظام لتقويم أداء موظفي وموظفات الجامعة بناء على الأهداف والجدارات الخاصة بالموظف الخاضع لنظام الخدمة المدنية.وذكر أن مشروع نظام الدخول المركزي باستخدام البطاقات التعريفية، يعنى بالتحكم بالدخول لبعض معامل وقاعات الجامعة بكل من شطري الطلاب والطالبات بواسطة البطاقات الذكية.ونوه عميد التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات بجامعة الطائف إلى تدشين مشروع بوابة أكاديمية الشعر العربي والتسجيل بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي، الذي يشتمل على نظام إدارة المحتوى والأخبار وترشيحات المتقدمين للأكاديمية، واستقبال استمارات الترشيح إلكترونيًا مع الملفات (المرفقات) حسب الفروع لدى الأكاديمية.وأوضح الدكتور العسيري أن النظام يساعد أيضًا في متابعة وإدارة استمارات الترشيح إلكترونيًا والموافقة عليها حسب الحالات (الاعتماد الأولي - لم تستوف المرفقات - المعتمدة - لم تستوفِ الشروط - معتمدة نهائيًا - غير معتمدة)، ونظام لإدارة الصفحات إلكترونيًا، ونظام آخر لإدارة أخبار الأكاديمية إلكترونيًا.// انتهى //?21:05ت م0283