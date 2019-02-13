السعودية اليوم / تمور الجوف تجتاز الفحوصات المخبرية



دومة الجندل 08 جمادى الأخرة 1440هـ الموافق 13 فبراير 2019م واس

أجازت مختبرات أمانة منطقة الجوف عينات المزارعين المشاركين في مهرجان تمور الجوف السادس #حلوة_الجوف ، الذي ينطلق يوم الأربعاء القادم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بإشراف بلدية محافظة دومة الجندل، ممثلة برئيس بلديتها المهندس فهد بن إبراهيم العنزي، وراعٍ رسمي الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الجوف.

وأثبتت الفحوصات خلو جميع العينات وعددها 74 عينة، تمثل عدد مزارعي منطقة الجوف المشاركين في مهرجان تمور الجوف السادس، وخلوها من جميع الميكروبات وبقايا المُبيدات, حيث حققت تمور الجوف درجات عالية في فحص الجودة والذي تم مؤخرًا، وأن جميع العينات اجتازت الفحص المخبري بنتائج سليمة وطيبة.

ويبدأ العمل في فرز العينات وضبط الجودة في مهرجان تمور الجوف حيث يتم فحص جميع العينات عن طريق التحليل الكيميائي، الذي يشمل المعادن الثقيلة والأسمدة والمبيدات، والتحليل البيولوجي الذي يشمل الفطريات والبكتيريا والفيروسات، وكذلك تحليل نسبة الحموضة.

ويأتي الفحص المخبري كخطوة إيجابية للمهرجان لتعزيز جودة تمور الجوف، وأن جميع العينات خالية من ملوثات أو مبيدات، وهذا أمر محمود ونفخر به وينعكس على القيمة الاقتصادية لتمور منطقة الجوف.

يذكر أن عدد النخيل بمنطقة الجوف تجاوز 3 ملايين نخلة تنتج نحو 150 ألف طن.

ويقام مهرجان سنوي خاص بتمور الجوف، برعاية أمير منطقة الجوف ويتنافس المزارعون على تسويق إنتاجهم بطرق إبداعية واحترافية عالية، ومن أشهر تمور منطقة الجوف حلوة الجوف وبويضاء وخذماء والحسينية والصقي والصور .

// انتهى //

20:50ت م

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دومة الجندل 08 جمادى الأخرة 1440هـ الموافق 13 فبراير 2019م واسأجازت مختبرات أمانة منطقة الجوف عينات المزارعين المشاركين في مهرجان تمور الجوف السادس #حلوة_الجوف ، الذي ينطلق يوم الأربعاء القادم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بإشراف بلدية محافظة دومة الجندل، ممثلة برئيس بلديتها المهندس فهد بن إبراهيم العنزي، وراعٍ رسمي الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الجوف.وأثبتت الفحوصات خلو جميع العينات وعددها 74 عينة، تمثل عدد مزارعي منطقة الجوف المشاركين في مهرجان تمور الجوف السادس، وخلوها من جميع الميكروبات وبقايا المُبيدات, حيث حققت تمور الجوف درجات عالية في فحص الجودة والذي تم مؤخرًا، وأن جميع العينات اجتازت الفحص المخبري بنتائج سليمة وطيبة.ويبدأ العمل في فرز العينات وضبط الجودة في مهرجان تمور الجوف حيث يتم فحص جميع العينات عن طريق التحليل الكيميائي، الذي يشمل المعادن الثقيلة والأسمدة والمبيدات، والتحليل البيولوجي الذي يشمل الفطريات والبكتيريا والفيروسات، وكذلك تحليل نسبة الحموضة.ويأتي الفحص المخبري كخطوة إيجابية للمهرجان لتعزيز جودة تمور الجوف، وأن جميع العينات خالية من ملوثات أو مبيدات، وهذا أمر محمود ونفخر به وينعكس على القيمة الاقتصادية لتمور منطقة الجوف.يذكر أن عدد النخيل بمنطقة الجوف تجاوز 3 ملايين نخلة تنتج نحو 150 ألف طن.ويقام مهرجان سنوي خاص بتمور الجوف، برعاية أمير منطقة الجوف ويتنافس المزارعون على تسويق إنتاجهم بطرق إبداعية واحترافية عالية، ومن أشهر تمور منطقة الجوف حلوة الجوف وبويضاء وخذماء والحسينية والصقي والصور .// انتهى //20:50ت م0280

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