السعودية اليوم / قائد المنطقة الشمالية الغربية يدشن المعرض المتنقل الثالث لوزارة الدفاع بالمنطقة



تبوك 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

دشن قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن ظافر بن علي الشهري اليوم، المعرض المتنقل الثالث لوزارة الدفاع بالمنطقة الشمالية الغربية، بحضور قادة القطاعات العسكرية والأمنية بمنطقة تبوك ومديري الدوائر الحكومية وجمع من أهالي المنطقة، وذلك في ميدان العروض العسكرية بمدينة الملك عبدالعزيز بتبوك ويستمر لمدة خمسة أيام.

ويهدف المعرض إلى إطلاع منسوبي وزارة الدفاع وذويهم وأهالي المنطقة وزائريها على ما تقدمه قواتنا المسلحة من أعمال، وإبراز الإنجازات والتطور في قطاعات وزارة الدفاع، في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

وفور وصول قائد المنطقة الشمالية الغربية لمقر المعرض وقف الجميع أمام لوحة شهداء الواجب، ثم عزف سلام اللواء، عقب ذلك شاهد الحضور عرضًا عسكريًا متحركًا للأفراد والمعدات العسكرية، بعدها دشن قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء ركن ظافر الشهري، المعرض الذي ضم العديد من الأجنحة لأفرع القوات المسلحة المشاركة.

وأطلع اللواء الشهري على مكونات الأجنحة التي اشتملت على معلومات عن تضحيات رجال القوات المسلحة في الذود عن الدين والوطن، وأحدث المعدات والأجهزة العسكرية التي ضمتها القوات البرية وقوات الدفاع الجوي، والقوات البحرية والقوات الجوية الملكية

// انتهى //

20:42ت م

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تبوك 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسدشن قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن ظافر بن علي الشهري اليوم، المعرض المتنقل الثالث لوزارة الدفاع بالمنطقة الشمالية الغربية، بحضور قادة القطاعات العسكرية والأمنية بمنطقة تبوك ومديري الدوائر الحكومية وجمع من أهالي المنطقة، وذلك في ميدان العروض العسكرية بمدينة الملك عبدالعزيز بتبوك ويستمر لمدة خمسة أيام.ويهدف المعرض إلى إطلاع منسوبي وزارة الدفاع وذويهم وأهالي المنطقة وزائريها على ما تقدمه قواتنا المسلحة من أعمال، وإبراز الإنجازات والتطور في قطاعات وزارة الدفاع، في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله - .وفور وصول قائد المنطقة الشمالية الغربية لمقر المعرض وقف الجميع أمام لوحة شهداء الواجب، ثم عزف سلام اللواء، عقب ذلك شاهد الحضور عرضًا عسكريًا متحركًا للأفراد والمعدات العسكرية، بعدها دشن قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء ركن ظافر الشهري، المعرض الذي ضم العديد من الأجنحة لأفرع القوات المسلحة المشاركة.وأطلع اللواء الشهري على مكونات الأجنحة التي اشتملت على معلومات عن تضحيات رجال القوات المسلحة في الذود عن الدين والوطن، وأحدث المعدات والأجهزة العسكرية التي ضمتها القوات البرية وقوات الدفاع الجوي، والقوات البحرية والقوات الجوية الملكية السعودية ، وآخر ماتوصلت إليه وزارة الدفاع من خدمات لوجستية وحوكمة لأعمالها، كما تجول قائد المنطقة الشمالية الغربية في الأجنحة واستمع لشرح عن مكوناتها العسكرية، ليختتم جولته بزيارة لجناح الخدمات الطبية الذي ضم المستشفى المتنقل الميداني وقسم للتبرع بالدم.// انتهى //20:42ت م0277

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