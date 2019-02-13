السعودية | الأمير سلطان بن سلمان يستقبل مدير عام مؤسسة الفضاء الحكومية الروسية

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:01 مساءً, 13 فبراير 2019 م

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء في الرياض اليوم، معالي مدير عام مؤسسة الفضاء الحكومية الروسية المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الدولي في مجال الفضاء الدكتور ديمتري روغوزين والوفد المرافق له، بحضور سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزلوف.

وفِي بداية اللقاء، رحب سمو الأمير سلطان بن سلمان بالمسؤول الروسي، منوهاً بعمق العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية روسيا الاتحادية والتعاون المشترك في مختلف المجالات من بينها ما يتعلق بشؤون الفضاء.

وبين سموه، أن المملكة تركز على تطوير قدراتها في مجالات الفضاء بعد تأسيس الهيئة السعودية للفضاء التي تترجم حرص الدولة على الاستثمار في هذا القطاع الكبير وتحرص على الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في قطاع الفضاء منها التجربة الروسية المتطورة في مجال الفضاء وعلومه، والبناء على ما سبق من جهود متقدمة بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ونظيراتها في دول العالم ومنها العلاقة البحثية والعمليات المشتركة مع الجانب الروسي، والآفاق الكبيرة التي تنتظر في مجالات استكشاف الفضاء والتقنيات المرتبطة به بما يعود بالنفع على المواطنين في المملكة والاستثمار الاقتصادي الكبير في هذا القطاع والحرص على تحقيق الفوائد للإنسانية التي تتناسب مع مكانة المملكة ووزنها في المحيط الإقليمي والدولي بعيداً عن المشاركات الشرفية أو الظهور الإعلامي فقط.

وأبان سموه، أن العلاقات التاريخية بين البلدين، والاحترام الكبير بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وفخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تفتح الآفاق للتعاون لتأهيل الكوادر الوطنية ونقل التقنيات الروسية في مجالات الفضاء، ومنها العمل على تأهيل جيل من العلماء والرواد المتخصصين السعوديين في علوم الفضاء، استكمالاً لما تميزت به المملكة في الاعتماد على الكوادر الوطنية المؤهلة التي تزخر بها.

واستعرض سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء ومعالي مدير عام مؤسسة الفضاء الروسية بحضور الوفد المرافق لمعاليه ومسؤولي الهيئة السعودية للفضاء ومسؤولي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية آفاق التعاون بين البلدين في مجالات الفضاء وسبل تطويرها.

من جانبه، أكد معالي رئيس مؤسسة الفضاء الروسية المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الدولي في مجال الفضاء اهتمام روسيا بتطوير العلاقات بين البلدين في قطاع الفضاء الكبير الذي يعد مجالاً اقتصادياً واستراتيجياً رحباً بما يتناسب مع مستوى العلاقات المميزة بين البلدين ومكانة المملكة السياسية والاقتصادية بوصفها أهم دول المنطقة، ووجه دعوة رسمية لسموه لزيارة جمهورية روسيا الاتحادية والاطلاع على الإمكانات المتطورة في هذا المجال.

