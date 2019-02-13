شكرا لقرائتكم السفير الشمري يتفقد معرض بغداد الدولي للكتاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

قام سفير خادم الحرمين الشريفين في العراق، عبدالعزيز بن خالد الشمري بزيارة لمعرض بغداد الدولي للكتاب 2019 بدأها بالجناح السعودي.

وكان في استقباله أحمد الحمدان رئيس جمعية الناشرين السعوديين، وكذلك رئيس اتحاد الناشرين العراقيين والمسؤول عن معرض بغداد الدولي للكتاب الدكتور عبدالوهاب الراضي.

وقد التقى السفير الشمري الوفد السعودي المكون من عدد الأكاديميين والباحثين والإعلاميين والشعراء والأدباء السعوديين كما حضر محاضرة للدكتور صالح المسند عن الفهرس العربي.

وعبر الشمري عن سعادته الغامرة لما شاهده في المعرض وقال :” أن تحل جمعية الناشرين السعوديين ضيف شرف في معرض بغداد الدولي للكتاب 2019 لهو فخر لنا ويعكس مدى الروابط الأخوية بين البلدين والرغبة المستمرة في تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة.

وتابع السفير أن : ” بغداد هي عاصمة التاريخ والحضارة ، وأن العراق والعراقيين هم المركز الحضاري الإسلامي على مدى التاريخ ” .

الجدير بالذكر أن الجناح سيشهد فعاليات ثقافية وأمسيات شعرية يشارك فيها مثقفون ومثقفات سعوديون للحديث عن العلاقات الثقافية السعودية ـ العراقية.

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