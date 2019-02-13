الان تتابع رئيس هيئة الرياضة ووزير التعليم يُدشنان “دوري المدارس” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دشن سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ومعالي وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ اليوم الأربعاء دوري المدارس في ثانوية عرقة بحضور سعادة مدير عام التعليم بمنطقة الرياض أ.حمد الوهيبي وبتواجد عدد من اللاعبين السابقين تقدمهم يوسف الثنيان وماجد عبدالله وصالح الداود وسعد الحارثي والمدرب الوطني ناصر الجوهر.

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