، الولايات المتحدة تطيح بضابطة أمريكية تتجسس لصالح إيران ،

- 1/2
- 2/2
اتهمت الولايات المتحدة اليوم ضابطة سابقة بسلاح الجو الأمريكي تدعى مونيكا ويت بمساعدة إيران فيما وصفته واشنطن بأنها عملية تجسس إلكتروني تستهدف ضباطاً بالمخابرات.
وبحسب ما ذكرته "رويترز"، فإنه وفي إطار التحرك الأمريكي، فرضت واشنطن عقوبات على شركتين مقرهما إيران، وهما منظمة نيو هورايزون وشركة نت بيجارد سماوات، وعدد من الأفراد المرتبطين بهما.
من جانبها وفي نفس السياق، قالت وزارة الخزانة: إن نت بيجارد استهدفت أفراداً سابقين وحاليين بالحكومة والجيش بحملة إلكترونية خبيثة، وقالت: إن نيو هورايزون نظمت مؤتمرات دولية تدعم جهوداً لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني؛ لتجنيد حضور أجانب وجمع معلومات منهم.
الولايات المتحدة تطيح بضابطة أمريكية تتجسس لصالح إيرانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-13
اتهمت الولايات المتحدة اليوم ضابطة سابقة بسلاح الجو الأمريكي تدعى مونيكا ويت بمساعدة إيران فيما وصفته واشنطن بأنها عملية تجسس إلكتروني تستهدف ضباطاً بالمخابرات.
وبحسب ما ذكرته "رويترز"، فإنه وفي إطار التحرك الأمريكي، فرضت واشنطن عقوبات على شركتين مقرهما إيران، وهما منظمة نيو هورايزون وشركة نت بيجارد سماوات، وعدد من الأفراد المرتبطين بهما.
من جانبها وفي نفس السياق، قالت وزارة الخزانة: إن نت بيجارد استهدفت أفراداً سابقين وحاليين بالحكومة والجيش بحملة إلكترونية خبيثة، وقالت: إن نيو هورايزون نظمت مؤتمرات دولية تدعم جهوداً لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني؛ لتجنيد حضور أجانب وجمع معلومات منهم.
13 فبراير 2019 - 8 جمادى الآخر 1440
08:13 PM
فيما فرضت واشنطن عقوبات على شركتين مقرهما طهران
اتهمت الولايات المتحدة اليوم ضابطة سابقة بسلاح الجو الأمريكي تدعى مونيكا ويت بمساعدة إيران فيما وصفته واشنطن بأنها عملية تجسس إلكتروني تستهدف ضباطاً بالمخابرات.
وبحسب ما ذكرته "رويترز"، فإنه وفي إطار التحرك الأمريكي، فرضت واشنطن عقوبات على شركتين مقرهما إيران، وهما منظمة نيو هورايزون وشركة نت بيجارد سماوات، وعدد من الأفراد المرتبطين بهما.
من جانبها وفي نفس السياق، قالت وزارة الخزانة: إن نت بيجارد استهدفت أفراداً سابقين وحاليين بالحكومة والجيش بحملة إلكترونية خبيثة، وقالت: إن نيو هورايزون نظمت مؤتمرات دولية تدعم جهوداً لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني؛ لتجنيد حضور أجانب وجمع معلومات منهم.
، الولايات المتحدة تطيح بضابطة أمريكية تتجسس لصالح إيران ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة تطيح بضابطة أمريكية تتجسس لصالح إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.