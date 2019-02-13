، شاهد.. لجنة تنمية الأفلاج تنظم دورة "مهارات العمل التطوعي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - لـ 80 شاباً وفتاة

تصوير: أنس عيسى: نظم فريقا "بناء" التطوعي و"صباء" النسائي التابعان للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة الأفلاج، مساء اليوم الأربعاء، دورة تدريبية عن "مهارات العمل التطوعي"، حضرها أكثر من 80 شاباً وفتاة.

تناولت الدورة التدريبية التي قدمها المختص في العمل التطوعي المدرب أحمد الطريسي، شرحاً عن مفهوم العمل التطوعي "معاييره وأشكاله وآثاره الدينية والنفسية والاجتماعية والمهارية".

وتطرق المدرب خلال الدورة إلى عرض إحصائيات التطوع على مستوى المملكة، وأكثر الفئات العمرية مشاركة في التطوع ومجالات العمل به.

يذكر أن لجنة تنمية الأفلاج تضم نحو 14 كياناً يعمل بها أكثر من 300 متطوع ومتطوعة، ونفذت الكثير من المبادرات المجتمعية التطوعية، وعقدت عشرات الدورات التدريبية لشباب وفتيات المحافظة في عدد من المجالات.