، "بن سلامة": جهود واضحة وملموسة للملحقية الثقافية السعودية بالمغرب ،

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أبرز رئيس الجمعية المغربية للتضامن الإسلامي الدكتور عبد الرحيم بن سلامة، الأدوار الفعالة التي تقوم بها ولاتزال الملحقية الثقافية السعودية بالمغرب، وذلك منذ إنشائها عام 1973م لنشر العلم والمعرفة، وتقديم الخدمات المعرفية للطلبة والباحثين، ورعاية الطلاب المبتعثين، وخدمة المواطنين السعوديين المقيمين بالمغرب.
وشدد "بن سلامة" على أهمية الملحقية الثقافية السعودية بالمغرب، التي تضم ثالث أكبر مكتبة بالعاصمة الرباط، والتي تتوفر على رصيد أكثر من 100 ألف عنوان، من الإصدارات الثقافية والأدبية والعلمية والقانونية والموسوعات والمعاجم والوثائق النادرة والمجلات، والدوريات المفتوحة للطلبة والباحثين، إضافة إلى اعتماد المكتبة على أحدث التقنيات التكنولوجية، واستعمالها للربط المباشر مع المؤسسات الثقافية والجامعية السعودية.
وأشار رئيس الجمعية المغربية للتضامن الإسلامي إلى الأنشطة الموازية التي تقوم بها الملحقية، والفعاليات التي تنظمها، سواء في مقرها بالعاصمة الرباط، أو في بعض المدن المغربية، كالمهرجانات الثقافية، والمعارض الدولية، والأمسيات الشعرية.
وخلُص "بن سلامة" إلى أن التاريخ يسجل للملحقية الثقافية السعودية في المغرب رصيد 46 عاماً من العطاء الفكري والعلمي والأدبي.
"بن سلامة": جهود واضحة وملموسة للملحقية الثقافية السعودية بالمغربفهد العتيبي الخليج 365 2019-02-13
أبرز رئيس الجمعية المغربية للتضامن الإسلامي الدكتور عبد الرحيم بن سلامة، الأدوار الفعالة التي تقوم بها ولاتزال الملحقية الثقافية السعودية بالمغرب، وذلك منذ إنشائها عام 1973م لنشر العلم والمعرفة، وتقديم الخدمات المعرفية للطلبة والباحثين، ورعاية الطلاب المبتعثين، وخدمة المواطنين السعوديين المقيمين بالمغرب.
وشدد "بن سلامة" على أهمية الملحقية الثقافية السعودية بالمغرب، التي تضم ثالث أكبر مكتبة بالعاصمة الرباط، والتي تتوفر على رصيد أكثر من 100 ألف عنوان، من الإصدارات الثقافية والأدبية والعلمية والقانونية والموسوعات والمعاجم والوثائق النادرة والمجلات، والدوريات المفتوحة للطلبة والباحثين، إضافة إلى اعتماد المكتبة على أحدث التقنيات التكنولوجية، واستعمالها للربط المباشر مع المؤسسات الثقافية والجامعية السعودية.
وأشار رئيس الجمعية المغربية للتضامن الإسلامي إلى الأنشطة الموازية التي تقوم بها الملحقية، والفعاليات التي تنظمها، سواء في مقرها بالعاصمة الرباط، أو في بعض المدن المغربية، كالمهرجانات الثقافية، والمعارض الدولية، والأمسيات الشعرية.
وخلُص "بن سلامة" إلى أن التاريخ يسجل للملحقية الثقافية السعودية في المغرب رصيد 46 عاماً من العطاء الفكري والعلمي والأدبي.
13 فبراير 2019 - 8 جمادى الآخر 1440
07:56 PM
تمثلت بنشر العلم والمعرفة وتقديم الخدمات المعرفية للباحثين
أبرز رئيس الجمعية المغربية للتضامن الإسلامي الدكتور عبد الرحيم بن سلامة، الأدوار الفعالة التي تقوم بها ولاتزال الملحقية الثقافية السعودية بالمغرب، وذلك منذ إنشائها عام 1973م لنشر العلم والمعرفة، وتقديم الخدمات المعرفية للطلبة والباحثين، ورعاية الطلاب المبتعثين، وخدمة المواطنين السعوديين المقيمين بالمغرب.
وشدد "بن سلامة" على أهمية الملحقية الثقافية السعودية بالمغرب، التي تضم ثالث أكبر مكتبة بالعاصمة الرباط، والتي تتوفر على رصيد أكثر من 100 ألف عنوان، من الإصدارات الثقافية والأدبية والعلمية والقانونية والموسوعات والمعاجم والوثائق النادرة والمجلات، والدوريات المفتوحة للطلبة والباحثين، إضافة إلى اعتماد المكتبة على أحدث التقنيات التكنولوجية، واستعمالها للربط المباشر مع المؤسسات الثقافية والجامعية السعودية.
وأشار رئيس الجمعية المغربية للتضامن الإسلامي إلى الأنشطة الموازية التي تقوم بها الملحقية، والفعاليات التي تنظمها، سواء في مقرها بالعاصمة الرباط، أو في بعض المدن المغربية، كالمهرجانات الثقافية، والمعارض الدولية، والأمسيات الشعرية.
وخلُص "بن سلامة" إلى أن التاريخ يسجل للملحقية الثقافية السعودية في المغرب رصيد 46 عاماً من العطاء الفكري والعلمي والأدبي.
، "بن سلامة": جهود واضحة وملموسة للملحقية الثقافية السعودية بالمغرب ،
المصدر : الخليج 365
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