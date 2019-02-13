، تحرك من "أمانة القصيم" لمنع بيع الجراد بسبب تلوثه بمبيدات حشرية ،

محمد بن مسعود - الدمام - إثر مكافحته من قبل فرع وزارة البيئة

وجّهت أمانة القصيم مراقبيها الميدانيين بالبلديات الفرعية بمنع بيع الجراد الذي تزدهر تجارته هذه الأيام لدواعٍ صحية؛ وذلك إثر رشه من قبل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمبيدات حشرية قد تؤثر على صحة الإنسان.

وجاء تفاعل الأمانة إثر خطاب عاجل وصلها من فرع وزارة البيئة، أكدت خلاله تدخلها لمكافحة الجراد عبر رشه بمبيدات حشرية سامة تتسرب لجسمه، وتجعله ضاراً بصحة الإنسان عند تناوله.

وأشارت خلال الخطاب إلى رصدها لانتشار الجراد في المنطقة؛ بسبب وجود المناخ المناسب لتكاثره، مطالبة "أمانة القصيم" بتوجيه المراقبين بمنع بيعه أو تداوله في أسواق المنطقة.