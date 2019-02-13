، مقتل 20 عنصراً من الحرس الثوري في تفجير انتحاري جنوب إيران ،

محمد بن مسعود - الدمام - فيما لم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم

قُتِل نحو 20 عنصراً من الحرس الثوري الإيراني، وجُرِح نحو 10 آخرين في تفجير انتحاري استهدف حافلة كانت تقلهم في مدينة زاهدان جنوب شرق إيران.

وبحسب ما نقلته "اليوم السابع" و"روسيا اليوم"، فقد أوضحت وكالات إيرانية، نقلاً عن مصدر في المنطقة، أن العملية الانتحارية استهدفت الحافلة خلال مرورها عبر الطريق بين مدينتي خاش وزاهدان في محافظة سيستان بلوشيستان جنوب شرق البلاد.

ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن الخليج 365 أن شهدت زاهدان في 30 يناير هجوماً بواسطة عبوتين ناسفتين استهدف مركزاً للشرطة أسفرتا عن إصابة 4 عناصر من قوات الأمن.