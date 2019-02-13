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أعلن السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري، إلغاء الحظر الذي فرض من قبل على السفر إلى لبنان، مبينًا أن القرار جاء فى ضوء انتفاء المسببات الأمنية التي كانت قد دعت المملكة العربية السعودية لتحذير مواطنيها من السفر إلى لبنان وفق ما نشرته "العربية".
وكانت وزارة الخارجیة حذرت المواطنین من السفر إلى لبنان، فیما دعت سفارة المملكة لدى لبنان في شھر نوفمبر 2017 المواطنین الزائرين والمقیمین في لبنان إلى مغادرتھا؛ نظرًا للأحداث الأمنیة والأوضاع غیر المستقرة التي شھدتھا لبنان.
السفير السعودي في بيروت: المملكة تلغي حظر السفر إلى لبنانخالد خليل الخليج 365 2019-02-13
أعلن السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري، إلغاء الحظر الذي فرض من قبل على السفر إلى لبنان، مبينًا أن القرار جاء فى ضوء انتفاء المسببات الأمنية التي كانت قد دعت المملكة العربية السعودية لتحذير مواطنيها من السفر إلى لبنان وفق ما نشرته "العربية".
وكانت وزارة الخارجیة حذرت المواطنین من السفر إلى لبنان، فیما دعت سفارة المملكة لدى لبنان في شھر نوفمبر 2017 المواطنین الزائرين والمقیمین في لبنان إلى مغادرتھا؛ نظرًا للأحداث الأمنیة والأوضاع غیر المستقرة التي شھدتھا لبنان.
13 فبراير 2019 - 8 جمادى الآخر 1440
07:17 PM
في ضوء انتفاء المسببات الأمنية
أعلن السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري، إلغاء الحظر الذي فرض من قبل على السفر إلى لبنان، مبينًا أن القرار جاء فى ضوء انتفاء المسببات الأمنية التي كانت قد دعت المملكة العربية السعودية لتحذير مواطنيها من السفر إلى لبنان وفق ما نشرته "العربية".
وكانت وزارة الخارجیة حذرت المواطنین من السفر إلى لبنان، فیما دعت سفارة المملكة لدى لبنان في شھر نوفمبر 2017 المواطنین الزائرين والمقیمین في لبنان إلى مغادرتھا؛ نظرًا للأحداث الأمنیة والأوضاع غیر المستقرة التي شھدتھا لبنان.
، السفير السعودي في بيروت: المملكة تلغي حظر السفر إلى لبنان ،
المصدر : الخليج 365
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