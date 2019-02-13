، سرقها مسؤولون.. فقدان 300 سيارة فخمة عقب قمة "أبيك" بغينيا الجديدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعيرت لهم خلال انعقادها ولم تعد حتى الآن

تكثف الشرطة في بابوا غينيا الجديدة جهودها لاستعادة ما يقرب من 300 سيارة، كانت أعيرت لمسؤولين خلال قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) الذي استضافته العام الماضي، وفقاً لما ذكرته "بي بي سي".

التفاصيل تعود عندما استوردت الدولة المضيفة، التي تعاني من الفقر، أسطولاً فاخراً من السيارات؛ ليستخدمها قادة الدول الزائرة خلال مشاركتهم في القمة.

وقد قال قائد الشرطة يوم الثلاثاء إن 284 سيارة مفقودة. ولهذا شكّلت وحدة شرطة خاصة للعثور على السيارات في العاصمة بورت مورسبي.

فيما أكد مفتش الشرطة دنيس كوركوران، لوكالة "رويترز" للأنباء: "سلمت 284 سيارة لأفراد؛ لاستخدامها خلال القمة، لكنها لم تعد"، مضيفاً أنها "تشمل سيارات من أنواع لاندكروزر وفورد ومازدا وباجيرو".

وأكد "كوركوران" أن الشرطة تمكنت من العثور على بعض السيارات غالية الثمن من نوع "مازراتي"، والتي تقدر قيمتها بأكثر من مائة ألف دولار، وأن "40 سيارة من نوع مازراتي و3 سيارات من نوع بنتلي، وُجِدت في حالة ممتازة، وأخفيت في رصيف المرفأ القديم بالقرب من رصيف الميناء الرئيسي".

وذكرت الشرطة أن "تسعاً من السيارات المفقودة قد سُرِقت، وأزيلت أجزاء من بعضها، وقد استرجعت بعض السيارات، لكنها كانت متضررة بشكل كبير".