، "آل غرمان": المملكة تولي عناية فائقة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ،

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أكد عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ مُبَشِّر بن محمد آل غرمان، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ تولي عناية فائقة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والمدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وقال الشيخ آل غرمان: لعل في زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الأخيرة للمسجد الحرام، ما يثلج الصدر لكل مواطن يفتخر بأنه سعودي، ولكل مقيم مسلم بهذا البلد وخارجه في أنحاء العالم الإسلامي.
وأضاف أن سمو ولي العهد الأمين كالغيث: أينما وقع نفع؛ فزيارته الميمونة للحرم المكي الشريف تعطي دفعة قوية وحثيثة لاستمرار العمل وتسريع المشاريع القائمة حاليّاً والتطوير مستقبلاً تجاه قبلةِ أكثرَ من مليار ونصف المليار مسلم، وضخّ الأموال بسخاء لا محدود على تلك المشاريع كما هو المعهود من سموه الكريم لكل ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن والعرب والمسلمين كافة.
"آل غرمان": المملكة تولي عناية فائقة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسةحمد الفراج الخليج 365 2019-02-13
أكد عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ مُبَشِّر بن محمد آل غرمان، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ تولي عناية فائقة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والمدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وقال الشيخ آل غرمان: لعل في زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الأخيرة للمسجد الحرام، ما يثلج الصدر لكل مواطن يفتخر بأنه سعودي، ولكل مقيم مسلم بهذا البلد وخارجه في أنحاء العالم الإسلامي.
وأضاف أن سمو ولي العهد الأمين كالغيث: أينما وقع نفع؛ فزيارته الميمونة للحرم المكي الشريف تعطي دفعة قوية وحثيثة لاستمرار العمل وتسريع المشاريع القائمة حاليّاً والتطوير مستقبلاً تجاه قبلةِ أكثرَ من مليار ونصف المليار مسلم، وضخّ الأموال بسخاء لا محدود على تلك المشاريع كما هو المعهود من سموه الكريم لكل ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن والعرب والمسلمين كافة.
13 فبراير 2019 - 8 جمادى الآخر 1440
06:30 PM
أكد أن زيارة ولي العهد للحرم تعد دفعة قوية لتسريع المشاريع
أكد عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ مُبَشِّر بن محمد آل غرمان، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ تولي عناية فائقة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والمدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وقال الشيخ آل غرمان: لعل في زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الأخيرة للمسجد الحرام، ما يثلج الصدر لكل مواطن يفتخر بأنه سعودي، ولكل مقيم مسلم بهذا البلد وخارجه في أنحاء العالم الإسلامي.
وأضاف أن سمو ولي العهد الأمين كالغيث: أينما وقع نفع؛ فزيارته الميمونة للحرم المكي الشريف تعطي دفعة قوية وحثيثة لاستمرار العمل وتسريع المشاريع القائمة حاليّاً والتطوير مستقبلاً تجاه قبلةِ أكثرَ من مليار ونصف المليار مسلم، وضخّ الأموال بسخاء لا محدود على تلك المشاريع كما هو المعهود من سموه الكريم لكل ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن والعرب والمسلمين كافة.
، "آل غرمان": المملكة تولي عناية فائقة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ،
المصدر : الخليج 365
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