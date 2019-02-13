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استطاع صالح عبد الله الصيخان ابن الـ15 عامًا، الطالب بالصف الثالث متوسط، جذب انتباه المحكمين والعاملين بمسابقة المهارات في مجال "الحلول البرمجية للأعمال" التي أطلقتها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالقصيم، ولمدة يومين للبنين والبنات من خلال 12 مهارة.
وقد بدأ "صالح" شغفه بالألعاب منذ الصغر، وتدرج حتى وصل إلى مهارة الحلول البرمجية للأعمال.
وقال "صالح": ورد خطاب من إدارة التعليم بمحافظة البكيرية لمدرستي بخصوص مشاركة الطلبة الموهوبين في إحدى المهارات، وجاء ترشيحي من أستاذ الحاسب كوني أحد المتميزين بالمدرسة في هذا المجال، وقدمت على مسابقة المهارات بمنطقة القصيم، وتم قبولي.
وأضاف: بدأ شغفي بالحاسب الآلي قبل أربع سنوات تقريباً في برمجة الألعاب، بعدها أحببت البرمجة واتجهت إليها، والهدف من مشاركتي تطوير موهبتي وإظهار مهاراتي للعالم من خلال البرمجة.
من جهته قال المهندس مشعل الفريدي خبير مهارة الحلول البرمجية للأعمال: هذا المتسابق مميز جدّاً خصوصاً في هذا العمر وهو طالب في الصف الثالث متوسط؛ حيث استطاع منافسة جميع المتسابقين والإبداع في اليوم الأول، ولا زال مستمرًّا باليوم الثاني، كما أنه أنجز كثيرًا من المهارات المطلوبة منه؛ حيث تعتبر هذه المهارة من أصعب المهارات؛ لأن المطلوب منه هو إعداد برنامج متكامل لحجز خطوط افتراضية.
وأضاف "الفريدي": الطالب قد أبدع في إنجاز الأجزاء المطلوبة منه في "الداتابيز"، وانتهى من الواجهات، ويعمل الآن على الربط بينها، والعمل على التقارير.
وأردف: من يرى سن هذا المتسابق الصغير الذي يمتلك الموهبة والإبداع، يدرك أنه سيكون نواة مستقبلية للإبداع والابتكار.
يذكر أن المسابقة تختتم أعمالها غدًا؛ حيث يتم الإعلان عن الفائزين وتسليمهم الجوائز، قبل ترشيح الفائزين للمسابقة الوطنية في مارس 2019، وبعدها، الترشيح للمسابقة العالمية في أغسطس 2019 في روسيا.
بدأ شغفه عبر الألعاب.. تعرف على أصغر مشارك في "ماراثون القصيم"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-13
استطاع صالح عبد الله الصيخان ابن الـ15 عامًا، الطالب بالصف الثالث متوسط، جذب انتباه المحكمين والعاملين بمسابقة المهارات في مجال "الحلول البرمجية للأعمال" التي أطلقتها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالقصيم، ولمدة يومين للبنين والبنات من خلال 12 مهارة.
وقد بدأ "صالح" شغفه بالألعاب منذ الصغر، وتدرج حتى وصل إلى مهارة الحلول البرمجية للأعمال.
وقال "صالح": ورد خطاب من إدارة التعليم بمحافظة البكيرية لمدرستي بخصوص مشاركة الطلبة الموهوبين في إحدى المهارات، وجاء ترشيحي من أستاذ الحاسب كوني أحد المتميزين بالمدرسة في هذا المجال، وقدمت على مسابقة المهارات بمنطقة القصيم، وتم قبولي.
وأضاف: بدأ شغفي بالحاسب الآلي قبل أربع سنوات تقريباً في برمجة الألعاب، بعدها أحببت البرمجة واتجهت إليها، والهدف من مشاركتي تطوير موهبتي وإظهار مهاراتي للعالم من خلال البرمجة.
من جهته قال المهندس مشعل الفريدي خبير مهارة الحلول البرمجية للأعمال: هذا المتسابق مميز جدّاً خصوصاً في هذا العمر وهو طالب في الصف الثالث متوسط؛ حيث استطاع منافسة جميع المتسابقين والإبداع في اليوم الأول، ولا زال مستمرًّا باليوم الثاني، كما أنه أنجز كثيرًا من المهارات المطلوبة منه؛ حيث تعتبر هذه المهارة من أصعب المهارات؛ لأن المطلوب منه هو إعداد برنامج متكامل لحجز خطوط افتراضية.
وأضاف "الفريدي": الطالب قد أبدع في إنجاز الأجزاء المطلوبة منه في "الداتابيز"، وانتهى من الواجهات، ويعمل الآن على الربط بينها، والعمل على التقارير.
وأردف: من يرى سن هذا المتسابق الصغير الذي يمتلك الموهبة والإبداع، يدرك أنه سيكون نواة مستقبلية للإبداع والابتكار.
يذكر أن المسابقة تختتم أعمالها غدًا؛ حيث يتم الإعلان عن الفائزين وتسليمهم الجوائز، قبل ترشيح الفائزين للمسابقة الوطنية في مارس 2019، وبعدها، الترشيح للمسابقة العالمية في أغسطس 2019 في روسيا.
13 فبراير 2019 - 8 جمادى الآخر 1440
06:15 PM
تنظّمه الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني للتأهل للنهائيات قبل روسيا
استطاع صالح عبد الله الصيخان ابن الـ15 عامًا، الطالب بالصف الثالث متوسط، جذب انتباه المحكمين والعاملين بمسابقة المهارات في مجال "الحلول البرمجية للأعمال" التي أطلقتها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالقصيم، ولمدة يومين للبنين والبنات من خلال 12 مهارة.
وقد بدأ "صالح" شغفه بالألعاب منذ الصغر، وتدرج حتى وصل إلى مهارة الحلول البرمجية للأعمال.
وقال "صالح": ورد خطاب من إدارة التعليم بمحافظة البكيرية لمدرستي بخصوص مشاركة الطلبة الموهوبين في إحدى المهارات، وجاء ترشيحي من أستاذ الحاسب كوني أحد المتميزين بالمدرسة في هذا المجال، وقدمت على مسابقة المهارات بمنطقة القصيم، وتم قبولي.
وأضاف: بدأ شغفي بالحاسب الآلي قبل أربع سنوات تقريباً في برمجة الألعاب، بعدها أحببت البرمجة واتجهت إليها، والهدف من مشاركتي تطوير موهبتي وإظهار مهاراتي للعالم من خلال البرمجة.
من جهته قال المهندس مشعل الفريدي خبير مهارة الحلول البرمجية للأعمال: هذا المتسابق مميز جدّاً خصوصاً في هذا العمر وهو طالب في الصف الثالث متوسط؛ حيث استطاع منافسة جميع المتسابقين والإبداع في اليوم الأول، ولا زال مستمرًّا باليوم الثاني، كما أنه أنجز كثيرًا من المهارات المطلوبة منه؛ حيث تعتبر هذه المهارة من أصعب المهارات؛ لأن المطلوب منه هو إعداد برنامج متكامل لحجز خطوط افتراضية.
وأضاف "الفريدي": الطالب قد أبدع في إنجاز الأجزاء المطلوبة منه في "الداتابيز"، وانتهى من الواجهات، ويعمل الآن على الربط بينها، والعمل على التقارير.
وأردف: من يرى سن هذا المتسابق الصغير الذي يمتلك الموهبة والإبداع، يدرك أنه سيكون نواة مستقبلية للإبداع والابتكار.
يذكر أن المسابقة تختتم أعمالها غدًا؛ حيث يتم الإعلان عن الفائزين وتسليمهم الجوائز، قبل ترشيح الفائزين للمسابقة الوطنية في مارس 2019، وبعدها، الترشيح للمسابقة العالمية في أغسطس 2019 في روسيا.
، بدأ شغفه عبر الألعاب.. تعرف على أصغر مشارك في "ماراثون القصيم" ،
المصدر : الخليج 365
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