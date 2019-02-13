، "تركي الفيصل"": قضية "الريتز" خطوة نحو الشفافية.. ولن أردّ على هذه التقارير ،

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ردّ الأمير تركي الفيصل الرئيس الأسبق للاستخبارات السعودية، على سؤال مذيعة CNBC بأن العديد من رواد الأعمال قد لا يستثمرون بالسعودية، ومن الممكن ألا يضخوا أموالهم فيها؛ بسبب عدم المحاسبة الكافية، قائلاً بأنهم "فوتوا فرصة عظيمة".
وأضاف "الفيصل": "المملكة قطعت شوطاً طويلاً في توفير المناخ الملائم كي يستثمر الناس فيها، ليس فقط فيما يتعلق بمسائل المحاسبة، ولكن أيضاً في أمور تتعلق بالشفافية وحكم القانون".
وأوضح "الفيصل": "بالرغم من ضجيج الصحافة السلبية الذي رأيناه حول العالم فالملاحظ أنه في السنة أو السنتين الماضيتين، هناك زيادة في الاستثمار الخارجي بالمملكة وليس انخفاضاً".
وأكد تركي الفيصل: "حقيقة إننا عضو في منظمة التجارة العالمية، ونحن ملتزمون بهذه الأمور لجعل الحياة أسهل للمستثمرين، وإن المسؤولية والشفافية صناعة متنامية في المملكة العربية السعودية".
وحول قضية موقوفي "الريتز كارلتون" في المملكة، قال "الفيصل": "كانت خطوة مرحباً بها للغاية؛ لأنها أظهرت للشعب أن الحكومة كانت قلقة بشأن الفساد، وأنهم ليسوا أكبر من الاستجواب والمحاسبة عن أفعالهم".
وردّ "الفيصل" على سؤال المذيعة حول التقارير التي زعمت تطوير المملكة لصواريخ بالستية، قائلاً: "لا يوجد أي تعليق رسمي على هذه التقارير، لذلك لا يمكنني التعليق على ما إذا كانت الصواريخ قد تم تطويرها من عدمه".
"تركي الفيصل"": قضية "الريتز" خطوة نحو الشفافية.. ولن أردّ على هذه التقاريرمحمد البقمي الخليج 365 2019-02-13
ردّ الأمير تركي الفيصل الرئيس الأسبق للاستخبارات السعودية، على سؤال مذيعة CNBC بأن العديد من رواد الأعمال قد لا يستثمرون بالسعودية، ومن الممكن ألا يضخوا أموالهم فيها؛ بسبب عدم المحاسبة الكافية، قائلاً بأنهم "فوتوا فرصة عظيمة".
وأضاف "الفيصل": "المملكة قطعت شوطاً طويلاً في توفير المناخ الملائم كي يستثمر الناس فيها، ليس فقط فيما يتعلق بمسائل المحاسبة، ولكن أيضاً في أمور تتعلق بالشفافية وحكم القانون".
وأوضح "الفيصل": "بالرغم من ضجيج الصحافة السلبية الذي رأيناه حول العالم فالملاحظ أنه في السنة أو السنتين الماضيتين، هناك زيادة في الاستثمار الخارجي بالمملكة وليس انخفاضاً".
وأكد تركي الفيصل: "حقيقة إننا عضو في منظمة التجارة العالمية، ونحن ملتزمون بهذه الأمور لجعل الحياة أسهل للمستثمرين، وإن المسؤولية والشفافية صناعة متنامية في المملكة العربية السعودية".
وحول قضية موقوفي "الريتز كارلتون" في المملكة، قال "الفيصل": "كانت خطوة مرحباً بها للغاية؛ لأنها أظهرت للشعب أن الحكومة كانت قلقة بشأن الفساد، وأنهم ليسوا أكبر من الاستجواب والمحاسبة عن أفعالهم".
وردّ "الفيصل" على سؤال المذيعة حول التقارير التي زعمت تطوير المملكة لصواريخ بالستية، قائلاً: "لا يوجد أي تعليق رسمي على هذه التقارير، لذلك لا يمكنني التعليق على ما إذا كانت الصواريخ قد تم تطويرها من عدمه".
13 فبراير 2019 - 8 جمادى الآخر 1440
05:26 PM
قال: المملكة قطعت شوطاً طويلاً في توفير المناخ الملائم للمستثمرين
ردّ الأمير تركي الفيصل الرئيس الأسبق للاستخبارات السعودية، على سؤال مذيعة CNBC بأن العديد من رواد الأعمال قد لا يستثمرون بالسعودية، ومن الممكن ألا يضخوا أموالهم فيها؛ بسبب عدم المحاسبة الكافية، قائلاً بأنهم "فوتوا فرصة عظيمة".
وأضاف "الفيصل": "المملكة قطعت شوطاً طويلاً في توفير المناخ الملائم كي يستثمر الناس فيها، ليس فقط فيما يتعلق بمسائل المحاسبة، ولكن أيضاً في أمور تتعلق بالشفافية وحكم القانون".
وأوضح "الفيصل": "بالرغم من ضجيج الصحافة السلبية الذي رأيناه حول العالم فالملاحظ أنه في السنة أو السنتين الماضيتين، هناك زيادة في الاستثمار الخارجي بالمملكة وليس انخفاضاً".
وأكد تركي الفيصل: "حقيقة إننا عضو في منظمة التجارة العالمية، ونحن ملتزمون بهذه الأمور لجعل الحياة أسهل للمستثمرين، وإن المسؤولية والشفافية صناعة متنامية في المملكة العربية السعودية".
وحول قضية موقوفي "الريتز كارلتون" في المملكة، قال "الفيصل": "كانت خطوة مرحباً بها للغاية؛ لأنها أظهرت للشعب أن الحكومة كانت قلقة بشأن الفساد، وأنهم ليسوا أكبر من الاستجواب والمحاسبة عن أفعالهم".
وردّ "الفيصل" على سؤال المذيعة حول التقارير التي زعمت تطوير المملكة لصواريخ بالستية، قائلاً: "لا يوجد أي تعليق رسمي على هذه التقارير، لذلك لا يمكنني التعليق على ما إذا كانت الصواريخ قد تم تطويرها من عدمه".
، "تركي الفيصل"": قضية "الريتز" خطوة نحو الشفافية.. ولن أردّ على هذه التقارير ،
المصدر : الخليج 365
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