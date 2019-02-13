أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة يوجِّه بعقد لقاءات دائمة مع أهالي المحافظات

وجَّه الأمير بدر بن سلطان أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، محافظي محافظات المنطقة، بعقد لقاءات دائمة مع أهالي المحافظات والاستماع إلى مطالبهم وتلبية احتياجاتهم.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اليوم، اجتماعًا في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة حضره وكيل الإمارة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومحافظو محافظات المنطقة .

وجرى خلال الاجتماع، استعراض أبرز احتياجات محافظات المنطقة وسكانها في شتى المجالات الأمنية والصحية والتعليمية والاجتماعية والخدمية، المتعلقة ببناء الإنسان وتنمية المكان بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 .

كما شهد الاجتماع مناقشة سبل تطوير العمل الإداري داخل المحافظات وتكثيف الدورات التدريبية للموظفين، إضافة إلى التوسع في استخدام التقنية بما يعود بالنفع على المراجعين.

وتطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات وتم حيالها اتخاذ التوصيات اللازمة.

يأتي ذلك في ظل رغبة أمير مكة في تطوير العمل بالمنطقة، كما سبق ونظم عددًا من الجولات على محافظات المنطقة بزيارة محافظتي الجموم، وبحرة. واستمع لمطالبهم، ثم كرّم أبناء وذوي شهداء الواجب من المحافظة، كما التقى عددًا من أبناء المحافظة المتميزين والحاصلين على جوائز ومراكز متقدمة في عِدة مجالات.

وترأس أمير مكة بالنيابة، اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة؛ حيث اطلع خلاله على المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها، والمعتمدة، كذلك الأخرى المتعثرة، وسبل تسريع العمل فيها، وشهد توقيع عقود شراكة بين عدد من الإدارات الحكومية والقطاع الخاص.

وفي مقر بلدية محافظة الجموم، دشّن خدمة الرسائل النصية في قسم خدمة العملاء، واستمع إلى نبذة عن أبرز المشاريع القائمة والمستقبلية، والفرص الاستثمارية المتاحة.

ووضع حجر الأساس لمشروع الساحة العامة للاحتفالات بالمحافظة، المزمع تنفيذه على مساحة 60 ألف متر مربع، إضافة إلى حجر أساس مشروع حديقة طريق الهجرة البالغة مساحتها 40 ألف متر مربع.

وزار الأمير بدر بن سلطان محافظة بَحرة، حيث وقف على سير العمل في طريق جدة - مكة المكرمة، المباشر، الذي يجري تنفيذه حاليًا على ثلاث مراحل، الأولى منها بطول طريق يصل إلى 5.4 كيلو متر، بنسبة إنجاز 29%، والثانية يبلغ طولها 16 كيلو مترًا، بنسبة 64%، فيما يبلغ طول الطريق في مرحلته الثالثة 27 كيلو مترًا، بنسبة 35%، ويهدف المشروع إلى خدمة الحجاج والمعتمرين، وتسهيل الوصول من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى مكة.