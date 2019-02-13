القبض على «معذب الكلب» في جازان

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأربعاء، عن ضبط شخص يقوم بعمل وحشي ضد حيوان «كلب»، بربطه بحبل وجرِّه بسيارته، بعد انتشار مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ما أثار موجة استنكار بين المغردين.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله أبا الخيل، في بيان له اليوم الأربعاء، «إشارة إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من قيام شخص بعمل وحشي ضد حيوان «كلب»، بربطه بحبل وجرِّه بسيارته في منظر مؤسف جدًّا، إذ تم تحديد موقع المخالفة، وتبيَّن أنه في أحد المسارحة بمنطقة جازان».

وأضاف أبا الخيل: «على الفور تمت مخاطبة فرع الوزارة بمنطقة جازان، الذي بدوره قام بالتواصل مع الأجهزة الأمنية للتوصل لصاحب المقطع المسيء، وكذلك للتحقق من جميع ملابسات الحالة، وتم التوصل إلى صاحب المقطع، وجارٍ اتخاذ اللازم حيال محاسبته، وفقًا للأنظمة المتبعة».

وشدد أبا الخيل، على أن الوزارة لن تتوانى في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أي شخص تثبت إساءته للحيوانات، وستتم إحالة المخالفات الأخرى التي يتم ضبطها إلى الجهات المختصة؛ ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.

ودعا المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة، الجميع للإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات تسيء إلى الحيوانات على رقم الهاتف المجاني: 8002470000، أو إرسال الصور والمقاطع والوثائق الداعمة إلى [email protected].

يشار إلى أن الوزارة أعلنت الأسبوع الماضي، عن عقوبات بحوالي ٥٠٠ ألف ريال على المسيئين للحيوانات.