الرئيس الإندونيسي يستقبل السفير السعودي الجديد

استقبل الرئيس جوكو ويدودو، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ‎إندونيسيا عصام عابد الثقفي الذي قدَّم أوراق اعتماده سفيرًا لدى جمهورية إندونيسيا.

وقد جرت في القصر الرئاسي مراسم استقبال السفير، بعزف السلام الوطني السعودي، واستعراض حرس الشرف.