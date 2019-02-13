الرئيس الإندونيسي يستقبل السفير السعودي الجديد

جرت المراسم في القصر الرئاسي
استقبل الرئيس جوكو ويدودو، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام عابد الثقفي الذي قدَّم أوراق اعتماده سفيرًا لدى جمهورية إندونيسيا.
وقد جرت في القصر الرئاسي مراسم استقبال السفير، بعزف السلام الوطني السعودي، واستعراض حرس الشرف.
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