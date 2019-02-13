السعودية اليوم / بدء الاجتماع الأول للجنة الخليجية لمكافحة التبغ في عمان



مسقط 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

بدأت اليوم جلسات الاجتماع الأول للجنة الخليجية لمكافحة التبغ المنبثقة عن مجلس الصحة لدول

واستعرض الاجتماع عدداً من الإنجازات التي حققتها اللجنة الخليجية لمكافحة التبغ بدول مجلس التعاون الخليجي، التي من بينها رفع الضرائب على منتجات التبغ منذ الثمانينات والذي توج مؤخراً بوضع الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لرفع الحد الأدنى لأسعار منتجات التبغ كافة بنسبة 100%، ورقع التعرفة الجمركية على التبغ من 100% إلى 150% وتصديق جميع دول المجلس على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ وبذلك أصبحت جزءا من قانونها الوطني، وانضمام المملكة العربية

وتضمنت إنجازات اللجنة الخليجية لمكافحة التبغ أيضاً اعتماد قانون مكافحة التبغ النموذجي ليكون قانونا استرشادياً لدول مجلس التعاون، واعتماد اللائحة الفنية الخليجية لبطاقات منتجات التبغ (2011/246 GSO) الخاصة بوضع الصور والتحذيرات الصحية على علب السجائر والتي بدأ العمل بها منذ التاسع من أغسطس 2012م.

// انتهى //

19:30ت م

0262



مسقط 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسبدأت اليوم جلسات الاجتماع الأول للجنة الخليجية لمكافحة التبغ المنبثقة عن مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه سلطنة عمان ممثلة بوزارة الصحة ويستمر يومين.واستعرض الاجتماع عدداً من الإنجازات التي حققتها اللجنة الخليجية لمكافحة التبغ بدول مجلس التعاون الخليجي، التي من بينها رفع الضرائب على منتجات التبغ منذ الثمانينات والذي توج مؤخراً بوضع الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لرفع الحد الأدنى لأسعار منتجات التبغ كافة بنسبة 100%، ورقع التعرفة الجمركية على التبغ من 100% إلى 150% وتصديق جميع دول المجلس على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ وبذلك أصبحت جزءا من قانونها الوطني، وانضمام المملكة العربية السعودية لبروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع لمنتجات التبغ، وإصدار الخطة الخليجية المحدث لمكافحة التبغ واستراتيجية تنفيذها انطلاقاً من الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ.وتضمنت إنجازات اللجنة الخليجية لمكافحة التبغ أيضاً اعتماد قانون مكافحة التبغ النموذجي ليكون قانونا استرشادياً لدول مجلس التعاون، واعتماد اللائحة الفنية الخليجية لبطاقات منتجات التبغ (2011/246 GSO) الخاصة بوضع الصور والتحذيرات الصحية على علب السجائر والتي بدأ العمل بها منذ التاسع من أغسطس 2012م.// انتهى //19:30ت م0262

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بدء الاجتماع الأول للجنة الخليجية لمكافحة التبغ في عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.