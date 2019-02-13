السعودية اليوم / الجيش اللبناني تسلم ذخيرة من السلطات الأمريكية



بيروت 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

تسلم الجيش اللبناني اليوم من السلطات الأمريكية كمية من الذخيرة، بحضور عدد من ضباط الجيش اللبناني وأعضاء من السفارة الأمريكية.

والذخيرة عبارة عن شحنة من الصواريخ الذكية المتطورة الدقيقة الموجهة بالليزر تبلغ قيمتها أكثر من 16 مليون دولار.

وتم التسليم في "مطار رفيق الحريري الدولي"، وسيتم تسليم المزيد منها تباعاً على دفعات وهذه الذخيرة هي جزء من المساعدات الأمريكية المقررة للجيش اللبناني.

// انتهى //

19:29ت م

0259



بيروت 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واستسلم الجيش اللبناني اليوم من السلطات الأمريكية كمية من الذخيرة، بحضور عدد من ضباط الجيش اللبناني وأعضاء من السفارة الأمريكية.والذخيرة عبارة عن شحنة من الصواريخ الذكية المتطورة الدقيقة الموجهة بالليزر تبلغ قيمتها أكثر من 16 مليون دولار.وتم التسليم في "مطار رفيق الحريري الدولي"، وسيتم تسليم المزيد منها تباعاً على دفعات وهذه الذخيرة هي جزء من المساعدات الأمريكية المقررة للجيش اللبناني.// انتهى //19:29ت م0259

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